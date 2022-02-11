本报记者 彭训文

国邮快递物流智能装备（南陵）产业技术研究院内，工作人员在介绍一款快递配送无人车。

新华社记者 张 端摄

在浙江省金华市中医医院门口处，外卖小哥正往智能存取柜存放外卖快餐。

胡肖飞摄（人民图片）

开拓线上渠道实现“24小时不打烊”、无人配送车送货上门、智能自提柜打通服务“最后一公里”……伴随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术的飞速发展，零售行业数字化、智能化进程加快推进，与消费者产生全新的互动。从制造、销售、物流到服务等各环节，一场关于智慧零售的变革正在改变人们的生活方式。

无人车送货到门口

家住广东省深圳市坪山区的王先生最近在路上时常看到一种身上印着“天虹超市到家”的无人车。听街坊说，这是附近天虹超市配备的无人配送车，送货速度很快。

王先生很好奇，决定下单试试。他打开天虹超市的手机小程序，在页面上购买了水果、鱼、蔬菜、油等生活用品。没过多久，无人车真的载着商品抵达了王先生居住的小区门口。

据介绍，这种无人车有很多过人之处。首先“肚量”大，载重可达500公斤，续航能力单次120公里，每天可完成数吨货物配送；其次很智能，不仅会看交通灯，还会自动识别前后方的障碍物，进行主动避让或低速绕行；它还是“保温箱”，能确保温热或冰冻商品以应有的温度送达。

实体零售企业天虹数科商业股份有限公司董事长高书林表示，零售行业目前面临着外部环境的多重因素叠加影响，随着信息技术变革和行业应用不断深入，特别是受疫情影响，消费新业态、新模式不断涌现，许多企业从战略上由内而外地进行转型升级。天虹推出无人车配送服务，正是希望构建智能化的社区配送网络。

天虹超市的尝试是近年来实体零售行业不断探索向智慧零售转型的一个缩影。据悉，智慧零售，是指通过运用互联网、物联网等前沿技术，感知消费习惯，预测消费趋势，引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。无人超市、小程序下单、虚拟现实试衣、无人车配送、智能供货等都属于智慧零售的应用范畴。

业内人士认为，零售行业的智慧化转型分为两个阶段。第一个阶段是实体零售企业建立线上渠道，包括线上商城、手机APP和小程序、与专业平台合作开展“超市到家”业务等。到了第二阶段，除了通过诸如短视频等建立新渠道外，很多企业开始利用数字技术实现降本增效，涉及营销、商品运营、供应链优化及建立数据中台等。

“智慧零售通过挖掘分析大数据，可以为消费者提供‘千人千面’的营销服务，并将数据反馈给采购、配送等环节，让生产供应更灵活高效。”中国连锁经营协会秘书长彭建真表示。

满足新消费需求

“现在的快递柜太方便了。”家住江苏省常州市泰和之春小区的陈女士平时喜欢在网上购物，最近，她发现小区里的云柜服务又有了新功能，不仅能随时取快递、临时存外卖，还能提供冷鲜菜品配送等相关服务项目。

防疫期间，致力于无接触配送的智能快递柜、云柜等新业态服务兴起。陈女士居住小区的云柜由南京云柜网络科技有限公司负责运营。这些看似普通的柜子，实则内藏乾坤。通过运用云计算和物联网技术，云柜能够对保存在箱体内的商品进行智能化识别、暂存、监控和管理。为满足“宅经济”、“云生活”等新消费需求，该公司还开拓电商业务。居民通过手机小程序购买蔬菜、水果、海鲜、半成品食材等商品，公司团队迅速采购、全程冷链运输，居民隔日即可到社区冷鲜柜中取货，或由小区物业管家送货上门。

“未来的云柜将不只是一个快递柜，还是社区智能零售及生活服务的提供商。”据新城悦服务首席营销官兼云柜公司总经理杨博介绍，公司将开拓直购、寄存转交、本地信息服务、配送服务等业务，为用户提供更便捷、更智能的生活体验。

智能快递柜、云柜、社区冷鲜柜……近年来，在计算机视觉、大数据分析、机器人、语音识别等人工智能技术的助力下，消费者享受到的无接触交易服务场景越来越丰富，智能化程度不断提升。

从技术层面看，零售业究竟靠什么提升“智慧水平”呢？专家认为，智慧零售的真正落地考验着互联网领域的基础设施建设能力，例如5G的大规模普及、物联网的大范围连接；需要不断提升大数据处理能力、增强算力、优化算法，实现人与货的高度匹配；还需要硬件设备以及软件体系的不断普及。随着人、货、场等要素信息被互相关联和整合，智慧零售将释放出巨大价值。

身体力行拥抱变化

国家发改委日前发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，强调进一步激发智慧零售新活力，并提出“推动实体商场、超市、便利店等数字化改造和线上线下协同”“鼓励办公楼宇、住宅小区、社区商圈等加快布局配套智慧超市、智慧商店、智慧书店、智慧药房”“发展无接触交易服务”等措施。

相关调研显示，目前市场上约70%以上的传统零售企业由于自身技术不完善，无法支撑高度数字化的智能运营业务体系；另外，近五成商家关于智慧零售的年投入预算在10万元以下。

彭建真认为，智慧化转型是零售企业的现实选择，但目前的主要问题在于缺乏相关数字化人才、资金投入较大，每年大量的资金投入对企业来说是一个巨大负担。他建议，企业在推动智慧零售业务进入办公楼宇、住宅小区和社区商圈前，要充分调研区域内消费者的实际需求，通过精准的数据分析潜在消费者群体，从长远角度考虑其发展空间和在商业逻辑上是否走得通。

纵观零售业的智慧变革，无论是技术的创新运用，还是技术创新不断推动零售模式、场景、工具的推陈出新，核心都在于通过不断满足消费者需求实现自身业务价值。

专家建议，企业应结合自身的核心能力，思考如何在发展的不同阶段制定合乎自身特点的智慧化转型模式。从业者需要及时转变观念、学习新知，身体力行拥抱变化，通过有价值的技术创新、模式创新推动企业业务增长，最终实现转型升级。

(责编：岳弘彬、牛镛)