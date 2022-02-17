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瑞幸咖啡：2022年在埃采购生豆总量将超过6000吨

2022年02月17日13:15 | 来源：中国网财经
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原标题：瑞幸咖啡或赴埃推进花魁增产 埃塞俄比亚生豆年采购将超过6000吨

　　SOE花魁5.0系列的全网爆火，正在推动瑞幸咖啡专业化战略进一步深入。瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一，在拜会埃塞俄比亚驻华大使特肖梅·托加时透露：2022年，瑞幸咖啡在埃采购生豆总量将超过6000吨。

　　2021年，瑞幸咖啡在大使特肖梅·托加阁下的见证下，与合作伙伴签署在埃采购精品咖啡豆战略合作框架，计划从2021年至2023年，每年在埃采购总量1000至2000吨的精品咖啡豆。此后，瑞幸咖啡继续围绕埃塞俄比亚咖啡展开了深入探索。

　　郭谨一介绍，为满足全国超过5600家门店的高品质咖啡供应，2021/22产季，瑞幸对花魁5.0的采购量达到了129.6吨，在全国196吨的花魁总进口量中，占到了极高的比例，但就目前销量表现来看，仍然无法完全满足全国用户的需求。郭谨一透露，SOE花魁系列上市前，瑞幸的花魁5.0生豆采购总量，实际仅有90多吨。虽已是中国买到花魁最多的咖啡品牌，瑞幸很快发现，中国消费者对于好咖啡的感知能力远超预期：仅十天，90多吨花魁就卖掉近半。“春节前后，整个团队都在为花魁加班。”郭谨一称，瑞幸团队几乎是以“海上拦截货柜的方式”，赶在春节前“抢到了”39.2吨花魁5.0，并在2月15日前完成烘焙顺利发往各城市仓。但这也给瑞幸上了一课：生豆总量低于200吨的SOE，在瑞幸是不够卖的，需要与原产地建立更为紧密的关系，从挖掘优质精品咖啡、协助提升产能等层面入手，以期满足市场需求。

　　特肖梅·托加大使介绍，咖啡是埃塞俄比亚的支柱产业，有着悠久的历史和良好产业基础，近年来，埃塞俄比亚和中国之间日益增长的咖啡贸易，代表着中埃双方关系的持续紧密。很高兴瑞幸咖啡能参与到推广埃塞俄比亚咖啡的工作中，也祝愿瑞幸咖啡能在未来发展成为国际化的咖啡品牌。大使先生表示，埃塞俄比亚政府将持续提供支持，助力瑞幸进一步参与埃塞俄比亚咖啡市场的发展，并诚挚地邀请瑞幸咖啡团队访问埃塞俄比亚、走访埃塞俄比亚专业的咖啡种植园区，近距离感受埃塞俄比亚咖啡文化，获得埃塞俄比亚优质咖啡产品的第一手信息。特肖梅·托加大使表示，希望瑞幸购买更多埃塞俄比亚咖啡，满足中国日益增长的咖啡消费需求。

　　埃塞俄比亚驻华大使特肖梅·托加阁下、埃塞俄比亚驻华大使馆参赞尤纳塔先生、埃塞俄比亚驻华大使馆二等秘书伊萨克、埃塞俄比亚驻华大使馆商务官员霍梦、瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一、瑞幸咖啡联合创始人、CGO杨飞、瑞幸咖啡供应中心高级总监章熠慧、瑞幸咖啡高级公关总监赵艳艳，共同出席了在埃塞俄比亚驻华大使馆举行的会晤仪式。

　　据了解，近两年来，瑞幸在埃咖啡采购量持续增长，远超此前签署的《战略框架》的规划：2021年在埃采购生豆达2677吨，2022年首笔在埃生豆采购订单超过3000吨；预计2022年，瑞幸在埃采购生豆总量将超过6000吨。在埃塞俄比亚驻华大使馆的牵线支持下，2022年下半年，瑞幸还将推出新一产季的花魁系列产品，届时花魁生豆采购量将超过250吨。

(责编：曹淼、李源)

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