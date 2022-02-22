王海峰

习近平总书记强调：“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”展望未来，推动数字经济和实体经济融合发展，推动制造业、服务业、农业等产业数字化、智能化，是实现经济高质量发展的重要内容。

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，这赋予科技企业新的角色定位和时代使命。从构建新发展格局来看，提高数字技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，才能把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中，确保供应链产业链自主可控、安全高效。从推动高质量发展来看，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点，可以成为构建现代化经济体系的重要引擎。这就要求科技企业勇担创新使命，不仅以数字技术创新推动数字经济发展，而且以数字技术赋能千行百业，促进实体经济数字化、智能化。

近年来，数字经济发展的一个重要趋势，就是从追求流量变现到越来越重视硬科技创新，从消费互联网逐步延伸到产业互联网。从海量数据中发现规律、提炼知识，促进产出增加和效率提升，实现企业生产经营的智能化，进而实现整个产业的智能化，能够发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，从而提高全要素生产率。这其中既包括数字化转型，也包括智能化升级。以“云计算为基础”支撑企业数字化转型，以“人工智能为引擎”加速产业智能化升级，“云智一体”赋能千行百业，推动大数据、云计算、人工智能等数字技术同产业深度融合，将产生“1+1>2”的“化学反应”和整体效能。

可以预期，未来数字经济与实体经济将加速融合发展，这对“云智融合”“云智一体”提出了更高要求，也为科技企业带来了新的发展机遇。目前，中国的科技企业在大数据、云计算、人工智能等方面积累了技术优势，在与产业融合方面取得了积极进展。比如，百度智能云是产业智能化领军者，拥有“云智一体”的领先技术和产品，能够将“云智一体”输送到制造、能源、城市建设、乡村振兴等关乎国计民生的重要领域。在生产线上，利用智能质检设备可以更快发现异常产品；在电力数字化转型中，利用AI中台可以提高电力使用效率、助力碳达峰碳中和目标；在城市治理中，利用“城市大脑”可以为解决治理难题提供新路径……将“云智一体”应用到各行各业，既能拓展数字经济的应用场景和边界，也能提升实体经济效率，催生更多新业态、新产业、新模式。

更应看到，促进数字经济与实体经济融合发展，需要人工智能、云计算等新型基础设施建设的支撑。工信部2021年4月提出，要引导互联网企业加大科技创新的力度，鼓励头部企业参与国家的重大战略、重大工程，在5G、云计算、人工智能、工业互联网等方面加大投入，推动数字产业化、产业数字化的发展，补短板、锻长板，助力提升我国科技核心竞争力。中央经济工作会议要求“适度超前开展基础设施投资”。不断推进新型基础设施建设，将进一步推动网络互联的移动化、泛在化和信息处理的高速化、智能化，集聚更多数据资源，提升产业数字化、智能化水平。

随着整个经济社会发展数字化进程的加快，互联网连接的广度与深度都将大大延展，打开巨大的价值创造空间。推动数字经济和实体经济融合发展，将为中国经济插上转型升级的翅膀，飞向高质量发展的新蓝海。

（作者为百度公司首席技术官）

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