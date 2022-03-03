刘永好委员：民企要主动投身乡村振兴 做大农业“蛋糕”

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

第十三届全国政协委员、新希望集团有限公司董事长刘永好。（受访者供图）

“民营企业要主动投身到乡村振兴战略中去，发挥自身优势促进产业兴旺，成为乡村振兴的有力支撑，体现出民营企业的责任和担当。”近日，第十三届全国政协委员、新希望集团有限公司董事长刘永好做客人民网《对话企业家》栏目时表示，乡村要振兴，就要做大农业这个“大蛋糕”，还要让农民朋友来分享，这才是真正的振兴。

推动乡村振兴战略实施 民营企业义不容辞

实施乡村振兴战略是一项长期的系统工程，需要方方面面力量共同参与。2022年中央一号文件提出，广泛动员社会力量参与乡村振兴，深入推进“万企兴万村”行动。谈到企业如何助力乡村振兴，刘永好提出三点建议：

第一，提高农业现代化水平。目前全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，未来可以利用物联网、数字化等手段持续助力现代化农业发展。第二，加大对农民的专业培训力度。大部分农民的知识水平有限，需要加大对他们的专业知识培训，尤其是物联网、数字化等新概念、新技术。第三，帮助农民获得资金支持。农民通过自身获得资金支持渠道较难，新希望集团构建了“公司+农户”养殖体系，建立从养殖端到消费端的产业闭合，以委托代养模式通过养殖、饲料、屠宰等产业资源的匹配，让农户全程参与，从而解决农民购买饲料、种苗、猪圈等资金问题。

刘永好认为，推动乡村振兴战略实施，需要社会各界共同参与，民营企业义不容辞。“从2020年开始，我们制定了 ‘五五工程’规划。计划用五年时间在农业领域新投资500亿，推动农业产业发展；招收5万人，扩大农业领域相关就业岗位；培训5万个新型绿领新农人；帮扶5万个小微农户和企业；建立5个乡村振兴示范基地。”刘永好介绍，截至2021年，其所在企业在农业领域已投资144亿，解决超5万人就业问题。另外，通过线下培训绿领新农人超过1.4万人，线上线下帮扶小微企业与农户达2.8万户。

保障国家粮食安全 合理规划节约各环节消耗

民以食为天，对中国这样的人口大国而言，粮食安全的重要性不言而喻。2022年中央一号文件提出，要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线；推进国家粮食安全产业带建设。

“保障国家粮食安全最重要的是合理规划。一方面，不能占用耕地；另一方面，要从生产环节开始节约粮食。”刘永好解释，确保粮食安全，必须要严守18亿亩耕地红线。在节约粮食方面，饲料和养殖生产企业应该提升配方、育种以及养殖能力，通过数字化转型和运用精确饲喂，尽可能节约各环节粮食消耗，为国家的粮食安全做出贡献。

刘永好举例，其所在企业通过育种、饲料配方、养殖方式三个方式降低和提高饲料转化率、利用率，提升饲料使用综合效率，每年提升1%，即可节省77万亩耕地。连续坚持5年，即可拥有近400万亩良田。

建议设立企业家日 提振信心增强活力

民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量。“十四五”新征程开启，机遇和挑战并存，民营企业更应把握时代大势，坚定发展信心，合力开创民营经济更加美好的明天，为中国经济高质量发展注入动力。

近几年，受到新冠肺炎疫情以及外部复杂严峻环境的影响，一些民营企业面临经营成本上升、应收账款增加、融资难融资贵等困难，经营压力较大。对此，刘永好表示，国家一直支持民营经济发展。目前民营企业中确实也存在一些经营信心不振、活力不足等问题，当下我们比以往更加需要弘扬企业家精神。

“我建议将每年的11月1日设立为中国企业家日，以此弘扬企业家精神，提振信心，增强活力。有助于激发企业家群体的社会责任感和爱国情怀，引导其向上向善，把企业发展同国家民族的繁荣进步与人民的美好幸福紧密结合在一起。”刘永好说。