陈虹代表：自主创新驱动汽车产业高质量发展

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表、上汽集团党委书记陈虹。（受访者供图）

2021年，我国新能源汽车产销首次突破300万辆，同比增长约1.5倍，市场渗透率超过12%，连续7年保持全球第一。我国新能源汽车产业发展驶入“快车道”，技术水平持续提升，产品供给日趋丰富。

“要继续扩大新能源汽车普及，推动汽车产业绿色低碳发展，同时强化自主创新驱动，推动产业实现高质量发展。”近日，全国人大代表、上汽集团党委书记陈虹在接受人民网记者采访时表示。

聚焦“双碳”目标 继续扩大新能源汽车普及

发展新能源汽车正在成为我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，同时也是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

“推动落实‘双碳’目标过程中，要继续扩大新能源产品的普及，在生产端和使用端共同发力。”陈虹表示，推动新能源汽车全产业链实现绿色低碳发展，要进一步完善相关政策体系。

陈虹建议，一方面，要建立健全支持汽车产业低碳发展的政策措施，加快推进汽车产品全生命周期碳排放标准的制定和实施，并通过持续丰富政策工具箱，与新能源车补贴政策、积分政策等有效衔接，进一步降低制造、流通、使用等环节的成本。另一方面，要加强产业链布局与低碳技术研发创新，对锂、钴等上游资源进行有效整合配置，保证产业链安全；推动“政产学研”各方形成合力，通过技术孵化、项目示范等方式，加快清洁能源、绿色制造等技术落地，以及原材料的循环利用。

“同时，进一步加大对新能源车使用端的支持力度，如持续完善充电桩等配套设施建设、提供充电电费优惠等，进一步形成鼓励低碳产品消费的氛围。”陈虹说。

补强产业链，推动汽车产业高质量发展

在数字化和信息化双重作用下，人工智能、5G、大数据等技术与汽车产业深度融合，我国智能网联汽车呈现强劲发展势头，关键技术不断突破，推动着我国汽车产业高质量发展。

陈虹建议，要加快推进动智能网联汽车商业化落地，特别是实现自动驾驶技术的落地，还需要在法律法规上实现突破。比如，明确自动驾驶系统的合法地位；制定人类驾驶员与“自动驾驶系统”（车企、零部件供应商等）的责任划分标准规则和处置机制；建立“自动驾驶系统”的等级评价认证体系和准入机制。同时，他还建议进一步加大对核心技术攻关的支持力度，通过专项资金扶持等方式，鼓励引导企业自主掌控操作系统、线控底盘等核心软硬件研发能力，加快形成行业标准、尽早实现产品技术规模化。

疫情爆发以来，汽车行业持续受到“缺芯”影响。随着今后智能网联汽车的加快发展，对车用芯片尤其是大算力芯片的需求，还将持续快速增长。

从“产业链补链强链”角度，陈虹表示，要加强政策保障，促进国产大算力芯片发展。他建议通过政策引导、多方协同，建立车规级芯片统一的技术规范和标准，并成立第三方检测认证平台；设立专项资金，鼓励芯片企业、汽车企业共同参与，加快形成国产大算力芯片的研发、制造和应用能力。