原标题：中国本外币绿色贷款余额15.9万亿元 存量规模全球第一

中新社北京3月4日电 (记者 夏宾)中国央行研究局4日发文透露，截至2021年末，中国本外币绿色贷款余额15.9万亿元(人民币，下同)，同比增长33%，存量规模居全球第一。2021年境内绿色债券发行量超过6000亿元，同比增长180%，余额达1.1万亿元。

央行研究局表示，通过鼓励金融产品创新、完善证券发行制度、规范交易流程、提升交易透明度等一系列制度安排，目前，中国已初步形成绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融产品等多层次绿色金融产品和市场体系。

2021年，按照市场化、法治化、国际化原则，央行创设推出碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两个新的结构性货币政策工具，鼓励社会资金更多投向绿色低碳领域。央行研究局表示，两个工具坚持“先立后破”，鼓励“两条腿走路”，在发展清洁能源的同时继续支持煤炭煤电清洁高效利用。

数据显示，截至目前，央行通过两个工具分别支持金融机构发放贷款2308亿元、134亿元，其中碳减排贷款带动年度碳减排4786万吨二氧化碳当量。

在大力发展绿色金融的同时，也必须强化监督，让绿色金融信息“暴露在阳光下”。据悉，央行会同有关部门不断完善环境信息依法披露制度，要求金融机构公开披露发放碳减排贷款的情况以及贷款带动的碳减排数量等信息，并由第三方专业机构进行核实验证，让每一分绿色资金的使用接受社会公众监督，不让“洗绿”行为得逞。(完)

(责编：乔业琼、陈键)