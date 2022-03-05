邹彬代表：综合施策 形成城市更新的合力

“城市更新行动是新时代贯彻新发展理念、推动高质量发展的新‘风口’。”全国人大代表、中国建筑五局总承包公司项目质量总监邹彬表示，城市更新是一项功在当代、利在千秋的长期工程，更是一项不搞大拆大建、重在有机提升的民生工程。

全国人大代表、中国建筑五局总承包公司项目质量总监邹彬。受访者供图

城市更新与人民宜居宜业、历史文化呈现、产业转型升级等密切相关。邹彬谈道，我国城镇化建设不断加速，2021年末常住人口城镇化率达64.72%，城市建设总体由“大规模增量建设”转为“存量提质改造”阶段的再开发过程，逐步由“有没有”转向“好不好”。但在当前，城市更新仍面临相关政策尚不完善、涉及利益主体众多、规划审批程序复杂、资金需求大、建设周期长和收益回报不确定等特点。

“进一步推进城市更新行动，应由政府主导、企业推动、社会参与，从而综合施策，形成合力。” 对此，邹彬建议：

一是政府主导是前提，进一步完善城市更新相关规划。城市更新，规划先行，尽快编制城市更新总体规划和项目规划。促进资本、土地等要素根据市场规律和国家发展需求进行优化再配置，从源头上促进经济发展方式转变，提高规划的前瞻性、科学性、严肃性。

二是模式合理是保障，进一步促使城市更新项目更有生命力。政府鼓励社会资本从规划设计、投资、研发、建设、运营等全产业链上深度参与城市更新项目，使项目更可持续，更有生命力。鼓励大型国有企业通过直接投资、间接投资、委托代建等多种方式参与更新改造，发挥其全产业链、全专业优势，为更好实施城市更新行动提供支持。

在金融支持方面，鼓励国家政策性银行、商业银行参与，创新融资渠道和方式，引导金融机构根据城市更新项目具体情况，创新信贷金融产品，优先保障符合条件更新改造项目的信贷资金需求。

在财政政策方面，设立城市更新专项资金，用于支持城市更新工作。对城市发展需要且难以实现平衡的项目，经各级政府认定后由财政采取资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式给予支持。

在税费政策方面，对纳入城市更新的地块，享受行政事业性收费和政府性基金相关减免政策。