周勇委员：加强绿色低碳策划 助力建筑全生命周期高质量发展

“我国建筑业作为碳排放大户，全过程碳排放量巨大、全社会占比高，在推进实现‘碳达峰、碳中和’的背景下，推动建筑行业的转型升级，打造绿色低碳建筑，已成为构建绿色低碳发展经济体系中不可或缺的部分。”全国政协委员、中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理周勇在介绍今年准备的提案时表示。

全国政协委员、中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理周勇。受访者供图

周勇谈道，在建筑建设过程中，建设单位往往对容积率、建筑面积额、楼高等更在意，而对建筑的结构体系、性能、能耗等关注不够，因此出现了不少高能耗建筑。“绿色低碳策划是通过绿色低碳建筑的顶层设计环节引领，实现经济效益、环境效益、社会效益的最大化，推动行业高质量发展。因此，在建筑全生命期中，赋予绿色低碳策划更多的责权，为全面推行绿色低碳循环经济发展、实现‘双碳’战略目标注入关键动能。”

在加强绿色低碳策划方面，周勇建议，一是制定绿色低碳策划的目标路线，明确绿色低碳建造最终产品的总体性能及主要指标，在设计、施工、运营等阶段，制定绿色低碳建造控制要点和量化指标等。同时，制定绿色低碳实施路线，建立绿色低碳产业链，实现绿色低碳建造的闭环。适时推出低碳建筑师机制，加大设计师对低碳建筑的设计培训和资格认证。

二是加强建筑全生命期的过程统筹，充分开展结构与装修、绿化工程等一体化设计，使用可再生能源利用、中水利用、智能化系统等永久、临时结合技术，充分考虑各系统的耐久性以及竣工后的运营。在新建建筑和改造项目中，在建筑设计、工程建造以及建筑运行等全生命期不同阶段，逐步提高节能减碳控制指标并加强能耗检测和监督，各地方结合发展实际需求逐步作为强制性要求进行推行。

三是加强绿色低碳建材使用。在设计方面，绿色低碳策划要做好材料统筹，多采用环保可再生材料、高强度和高耐久性材料，同时减少采用在生产过程中高能耗、对生态环境影响较大的材料。在施工方面，绿色低碳策划要坚持推行绿色施工，积极采购具有认证标识的绿色低碳建材，科学采用再生混凝土等可循环材料及其相关制品，通过优化工艺和管理尽可能降低材料损耗等，不断提高建造过程绿色节能水平。同时，各地方要加快推进建立绿色建筑材料认证标识和机制，根据实际情况出台绿色建材使用黑白名单制度等落地举措。

四是加强推广工程总承包及SPV等组织形式。两种组织形式打通了项目全产业链条，可以更好地从资源配置上形成统筹引领、配合协同的完整绿色产业链，有效发挥社会大生产中市场主体的作用，有力提升绿色建造的低碳化水平。