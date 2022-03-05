马杰代表：“天鲲二号”卫星计划近期发射

全国人大代表、中国航天科工二院党委书记马杰。受访者供图

人民网北京3月5日电 （记者赵竹青）全国人大代表、中国航天科工二院党委书记马杰近日透露，由航天科工二院自主研制的“天鲲二号”进入最后的调试阶段，计划近期发射。本次飞行试验将验证微纳卫星平台总体等多项关键技术。

据悉，该卫星不仅继承了“天鲲一号”卫星高功能密度的特点，还具有更低成本、更小型化的优点。

2017年3月，由航天科工二院抓总研制的航天科工首颗独立自主研制的卫星“天鲲一号”成功发射，拓展了我国小型低轨通用卫星平台型谱。目前，该卫星已在轨运行五周年，截至今年2月已生成约遥测80GB、接收处理地面指令约58000条、完成约7300次星地测控，并将继续超期服役。

在“天鲲一号”的成功经验下，航天科工二院抓总研制的我国首颗低轨宽带卫星互联网试验卫星于2018年12月发射入轨。在此基础上，进一步掌握了互联网卫星总体、星载Ka相控阵天线、相控阵用户终端、透转体制通信协议等透明转发卫星互联网有关技术，并先后开展了“传感器网络天基回传”、“卫星互联网+4G+短波自组网”多网融合、“卫星互联网+5G+物联网”海上融合组网试验和“5G+高、低轨卫星互联网”业务融合等示范应用。

马杰表示，为满足日益增长的星座建设需要，二院以满足低轨卫星星座快速生产与快速部署需求为任务牵引，聚焦卫星设计和生产过程中的关键环节，在武汉卫星产业园建设了我国首条小卫星智能生产线，并于2021年5月完成首星下线并全面投入使用。该产线以“柔性智能化、数字孪生、云制造”为主要特征，涵盖了卫星设计研发、制造、测控、运维服务的全产业链，突破了适应多品种变批量需求的可重构技术等11项关键技术，人员生产效率提升3倍以上，单星总装集成测试时间缩短80%以上。目前，该产线已承担7颗卫星的生产任务，科技部、工信部、国防科工局等预研项目20余项。