何文波委员：从三大主要来源入手加强铁素资源保障

人民网北京3月6日电 （记者杜燕飞）“目前海外矿、国产矿和废钢是我国钢铁工业铁素资源的三大主要来源，但当前粗钢生产所需铁资源的61%来自于进口铁矿，国内供应不足，依赖海外进口，加强铁素资源保障势在必行。”2022年全国两会期间，全国政协委员，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波中在接受人民网记者采访时表示，建议从三大主要来源入手，提升我国铁素资源保障能力，助力我国经济社会健康可持续发展。

全国政协委员，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波。受访者供图

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑。数据显示，2021年，我国钢产量为10.35亿吨，进口铁矿石11.24亿吨，国产铁精矿2.85亿吨，炼钢用废钢消耗量2.3亿吨。钢生产消费规模保持在10亿吨级，对铁素资源的需求规模大。

一直以来，国家高度重视战略性矿产资源安全保障工作。今年《政府工作报告》中指出，要增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，完善国家战略物资储备制度，保障初级产品供给。

“未来一段时期，我国钢铁需求强度仍将保持较高水平，铁资源对外依存度较高，对钢铁产业链、供应链稳定运行将构成不利影响，要进一步采取措施从根本上加以改善。”何文波表示，去年全国两会，自己提交过《关于跨越资源与环境双重约束提高国家重要金属资源安全保障度》的提案。这一年来，相关部委开展了大量工作，各项工作有了新的进展。

他说：“今年，针对国内铁矿资源开发不足、废钢资源回收利用体系不健全等问题，我建议从铁资源三大主要来源入手，明确保障目标的2025年、2030年、2035年的三大节点，明确国家主管部门与重点地区主管部门的两级推进体制，明确钢铁企业和专业化矿产资源企业集团的两类实施主体。”

在推动国内铁矿资源开发方面，何文波建议，相关部委组成部际协调推进体制，督促地方建立相应工作机制，加强综合协调，推进重要成矿带资源开发,确保一批资源禀赋较优、规模较大、成本竞争力较强的项目建成投产；调整优化矿权出让收益征收方式，降低铁矿企业经营负担；成立专项基金和国家级技术中心，加强对降成本技术重点攻关，积极推进铁矿资源综合利用。

在推进海外铁矿开发方面，他表示，要在有效防范投资风险、保证效益等基础上，要支持有关企业加快推动开发建设。在开发过程中，要坚持加强与国际矿产资源产业合作这一原则。

“我们还要支持废钢产业发展，加快废钢资源循环利用。”何文波说，建议有关部门促进废钢产业集中度的提升，培育龙头企业，推进废钢铁资源的回收、加工、配送及流通体系的完善和提升，落实好资源综合利用增值税政策等举措。