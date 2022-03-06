张斌委员：高质量发展数字文化产业 积极融入数字中国建设大局

人民网北京3月6日电 （记者王震）“要高质量发展数字文化产业，积极融入数字中国建设大局。”3月5日政府工作报告中提出推进公共文化数字化建设，全国政协委员、中国文化产业协会会长张斌表示，产业融合发展是催生产业新业态、新模式的有力途径，以数字经济为引擎，数字创意产业必将引领文化产业实现新一轮发展突破。

“数字创意产业作为战略性新兴产业，是引领文化新供给、促进文化新消费的新型文化业态。”张斌介绍，自2016年政府工作报告首次从国家层面提出“数字创意产业”概念以来，国家陆续出台了一系列政策文件支持数字创意产业的发展。与此同时，依托数字经济高速发展红利，近年来，以线上内容为核心的数字文化行业逆势增长。云娱乐、云直播、云看展、云旅游等新业态不断出现。

“全球疫情仍在继续，国内外的人员往来、文化交流受到严重影响。”在张斌看来，数字文化产业不仅在帮助文化产业度过难关、恢复生产取得积极成效，也为常态化疫情条件下推动文化产业国际合作，促进文化产业复苏和繁荣发展提供了示范和借鉴。

“数字技术的深度应用、数字产品和服务的融合创新、现实世界与虚拟世界的交互等都是数字文化产业发展的方向。”张斌指出，伴随着全球数字化进程显著加速，元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域持续火热，其带动的相关产业与数字文化产业的发展密切关联。未来的数字化社会，数字文明将前所未有的融入人类文明发展进程。

如何应对数字文明高速发展带来的挑战和机遇？张斌建议，应当充分发挥政府主导下的市场主体作用，发挥行业协会和社会组织的作用，协调各方资源，积极搭建数字文化发展和交流服务平台。

一是利用云大赛、云沙龙等互联网平台形式，鼓励对文物、旅游、非物质文化遗产等文化资源进行数字化转化和开发，重点面向“一带一路”沿线国家和地区，引导、培育、孵化、应用优质的下一代数字文化产品和服务，开发符合民众文化需求和消费习惯的优秀文化产品。

二是精准匹配企业需求，搭建渠道合作桥梁。及时统计各方对渠道资源的需求，汇集并发布各国产业渠道、平台和动态信息，快速高效地为企业走出去提供服务，保证优质内容的持续稳定输出。对接海外领先的媒体平台，为企业搭建合作桥梁。

三是为数字文化产业国际交流提供规划咨询，提供跨境咨询服务，及时发布最新行业数据和资讯。

四是建设海外知识产权保护功能。在国际交流中加强知识产权保护信息的共享，提高防范侵权的意识。开展知识产权保护教育，提高处理海外盗版纠纷的能力。