全国政协常委王寿君：建议设立国家核科学日 加强核科普工作推广

人民网北京3月6日电 （记者杜燕飞）“核能作为清洁低碳能源，在助力实现碳达峰、碳中和目标中发挥着重要作用，我国核工业未来发展前景广阔。”2022年全国两会期间，全国政协常委、中国核学会理事长王寿君在接受人民网记者采访时表示，建议设立国家“核科学日”，加强核科普工作，为我国核工业发展营造良好的社会氛围。

全国政协常委、中国核学会理事长王寿君。受访者供图

王寿君表示，1955年国家作出了建立和发展中国原子能事业的部署，我国核工业从此开启了创业历程。以1958年9月27日我国第一座实验性重水反应堆和第一台回旋加速器（以下简称“一堆一器”）正式移交生产为代表，我国核工业逐步发展壮大。

“‘一堆一器’为我国‘两弹一艇’成功研制作出了贡献，是我国核科技发展的象征，其蕴藏的丰富精神和文化内涵具有纪念意义。王寿君说，建议将每年的9月27日设立为国家“核科学日”，并以此为起点，普及核能知识，让公众了解核、认识核、接受核，来激发青少年喜爱核科学的热情，激励核事业工作者，推动我国核事业的发展。

在核能助力实现碳达峰、碳中和的目标进程中，王寿君认为，可以推动高温堆与高耗能企业耦合发展。目前，高耗能企业面临紧迫的碳约束。

“高耗能企业的用能需求主要集中在电、热、氢等方面，一台60万千瓦的高温堆年发电量可达40亿千瓦时以上，且电力供应稳定。”王寿君表示，当前高温堆出口温度达到700-750℃，可以通过汽轮机抽汽，实现热电联产，用于100-400℃不同参数的工业和民用供热、供汽市场。

因此，王寿君建议，可以将高温堆为石化、钢铁等高耗能企业综合供能、供汽的示范项目列为国家科技专项，开展相关应用研究和实践工作。加大力度推动相关企业协作，以稳定的零碳能源支撑高耗能企业的可持续高质量发展，助力碳达峰、碳中和目标实现。