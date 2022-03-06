周云杰代表：让工业互联网成为城市经济发展的新引擎

人民网北京3月6日电 （焦磊）2022年全国两会期间，全国人大代表、海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰带来了《以工业互联网赋能城市数字经济高质量发展》和《推动开放开源形成我国工业互联网新优势》两份聚焦工业互联网发展的建议。这是周云杰连续第六年建言工业互联网。

周云杰表示，工业互联网能够推进城市经济数字化，对数字经济发展也至关重要，应该让工业互联网成为城市经济发展的新引擎。开放开源可以助力我国在工业互联网关键技术上“弯道超车”，加快形成我国工业互联网发展新优势。

全国人大代表、海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰。受访者供图

当前，全球产业链正在加速重构，数字经济成为应对全球经济下行压力的“稳压器”。在周云杰看来，智慧城市是数字经济的重要载体，城市数字化包括经济、治理、生活三大领域，其中经济数字化是基础和驱动力，能够为治理数字化和生活数字化争取时间、空间和经济基础。

从数字城市的“顶层设计”出发，周云杰建议，支持全国重点省市先行先试，以工业互联网构筑“数字经济”产业底座，将工业互联网作为串联区域经济转型升级的主脉络。加大财政支持力度，鼓励有条件的地市，打造城市级工业互联网综合服务平台，为企业提供“一键在线全覆盖”的全生命周期服务。同时，引导产业链龙头企业与工业互联网平台企业共建垂直行业平台；推动产业园区、经济开发区的企业，通过规模化开展数字化升级，提升区域制造资源共享和协同水平。

“全球数字经济是开放和紧密相连的整体，合作共赢是新的发展趋势。建立创新活跃、开放共享、互利共赢的工业互联网生态，正成为业内共识。”周云杰介绍说，目前，全球97%的软件开发者和99%的企业使用开源软件，全球70%以上的新立项软件项目均采用开源模式，开源技术已经跨越软件开发应用，向传统制造、芯片等领域拓展。

他建议，打造中国工业互联网顶级开源社区；定向培育优质工业互联网开源项目；将开源技术和开源实训融入教育体系，推动开源人才的培养。