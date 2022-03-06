姚劲波代表：应用数字技术推动家政行业提质扩容增效

人民网北京3月6日电 （记者栗翘楚）近年来，国家陆续出台了一系列政策措施，有力推动了家政行业提质扩容发展。但行业经营数字化水平不高、服务体验不佳和服务网点运营困难等痛点、难点问题依然存在。2022年全国两会期间，全国人大代表、58同城CEO姚劲波表示，要应用数字技术推动家政行业提质扩容增效，服务高质量发展、高品质生活。

姚劲波介绍说，家政行业在线化率不足10%，远落后于生活服务业平均水平。因此，可以进一步加大产业数字化力度，支持互联网企业加大系统研发、软硬件升级力度；要应用大数据、人工智能等技术，提高营销推广、服务指引、下单支付、上门履约等环节效率；利用SaaS系统提升经营管理、人员管理和服务管理水平，实现降本增效。

针对家政行业的标准化发展，姚劲波提出继续将标准化作为健康规范发展的重要抓手，支持协会和龙头企业主导或参与完善能够得到广泛认可和普遍应用的行业标准等建议。

“可以加快推进线上线下融合的数字化社区生活服务体系建设。一方面，通过技术手段整合、调配服务供给资源；另一方面，通过社区里的实体网点实现线上一站式下单、线下一刻钟触达、服务一小时上门，让居民看得见、用得放心。”姚劲波表示，探索数字化社区生活服务体系，还可与其他民生属性服务结合，进一步提升公共空间资源的集约使用效率。