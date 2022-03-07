全国政协常委葛红林：支持钾肥行业发展 保障粮食生产安全

全国政协常委、中国有色金属工业协会会长葛红林。受访者供图

近年来，国家对我国粮食安全问题十分重视，今年中央一号文件明确将粮食安全列在工作首位，保障粮食安全事关国家安全和发展大局。钾肥作为粮食生产所必需的战略性资源，受资源禀赋影响，自给率较低。

全国政协常委、中国有色金属工业协会会长葛红林表示，化肥是农业生产最重要的物资投入，在氮磷钾三种基础肥料中，钾肥仍需要进口，主要在于我国是钾资源消费大国。目前，我国在境外的“寻钾”项目共有34个，分布于12个国家，但仅有2个项目实现了规模化生产，但产能规模较小，不能满足国内钾肥进口的需求。

如何解决我国钾资源不足，保障我国粮食安全？

葛红林建议，国家有关部门应该在金融、流通及税收等政策上出台具体支持措施：

一是在金融政策上，充分认识境外钾盐生产和储备基地建设的重要性，加大对境外钾肥生产（中资）企业信贷支持力度。

二是在流通政策上，给予境外钾肥生产企业（中资）进口直销资质。减少流通环节，降低相关费用，直接对接市场，实现稳价保供，让广大农民受益。

三是在税收政策上，对已具有境外钾肥规模化建设、生产成功经验的中资企业，加大对其钾肥返销国内的税收支持力度，减少返销成本，提高钾肥企业回国销售的积极性。