刘锦秀代表：用数字经济连通绿水青山 做新时代的数字新农人

人民网北京3月7日电 （黄盛）“随着数字经济与传统农业的融合发展，要加快把农产品的育种、加工、流通、销售纳入产业数字化轨道。”2022年全国两会期间，全国人大代表、湖北名羊农业科技发展有限公司董事长刘锦秀在接受人民网财经采访时建议，加快开展“数商兴农”、电子商务进乡村，用数字经济连通绿水青山，促进农民扩产增收。

全国人大代表刘锦秀。 受访者供图

在日常调研中，刘锦秀发现，近年来各地在推进农业供给侧结构性改革过程中，采取了一系列有力措施，农业综合生产能力稳步提升，粮食产量连续多年保持增长；乡村产业形态不断丰富；产业发展的政策支持保障不断强化，促进了各类要素更多地向乡村流动。

但在推进乡村振兴的过程中，刘锦秀发现通过数字经济提升农民产业增收，仍有较大上升空间。从调研情况看，农村经营主体弱、产业链条短、融合方式简单等现象不同程度的存在。

“农业龙头企业规模总体上偏小，部分家庭农场经营者生产水平不高，经营效益偏低。”刘锦秀分析说，要强化农民专业合作社发展的基础，促进农业生产社会化服务主体发育，让农民专业合作社适应大田托管、统防统治、烘干储藏、冷链保鲜等市场化和专业化服务的需要。

针对目前农产品加工转化率较低、从产地到餐桌的产业链条还不健全等问题，刘锦秀建议，加强基层农产品流通体系建设，提高农产品品质保障和流通效率，进一步完善农业园区运行管理机制，提升农业园区产业集聚集约能力和辐射带动作用，提高产业化水平。

今年的中央一号文件提出，要巩固提升脱贫地区特色产业，提高家庭经营性收入，促进脱贫人口持续增收。刘锦秀认为，电子商务进乡村是农民产业增收的重要依托。近年来，我国手机网络全面普及，成为农民的新农具，为农村打开了广阔的线上空间；线下，盒马供应链等数字经济设施为农产品上行提供了便利。