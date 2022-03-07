武钢委员：健全企事业单位碳账户机制 认可绿色电力的减排贡献

十三届全国政协委员、金风科技董事长武钢。受访方供图

人民网北京3月7日电 （记者许维娜）“加快建设能源强国，推进绿色发展是首要任务，也是未来发展的主要宗旨。”2022年全国两会期间，十三届全国政协委员、金风科技董事长武钢在接受记者采访时如是说。

今年全国两会上，围绕“双碳”目标，武钢提交了促进绿电消费、促进能源行业高质量发展、发展绿色金融等相关提案，为经济社会全面绿色转型和可再生能源健康可持续发展提出一揽子建议。

“提升绿电消费占比成为推动我国能源消费革命，实现碳减排、碳中和的主要路径之一。”武钢认为，实现“双碳”目标有节能减排、绿电替代两个重要方法。

武钢具体说，绿电替代是未来主要的发展趋势，相关数据支撑作用非常关键。因此，准确评估降碳量、明确碳减排方式，为绿电消费量和降碳贡献提供了数据支撑。

他举例说，以风机为例，公司的风电机组产品生产是按照国际EPD标准评估的，在整个生命周期的单位发电量对应二氧化碳排放仅为7.25 克/千瓦时，不到火电的1%。

“碳账户机制是界定碳排放权责和表现的数据化治理工具，应成为推动全社会绿色低碳转型、推动‘双碳’目标落地的重要抓手。”武钢认为，建立和推广碳账户机制与碳市场管理体系相互衔接，将有效解决企事业单位绿电消费向减排贡献的直接转化，形成全国范围内可监测、可核查、可披露的“绿电+碳管理体系”一盘棋。

“近年来，一些先进企事业单位主动参与低碳园区和楼宇建设，但存在认证体系不统一、评价标准参差不齐等问题。”他分析称，根本原因是当前尚无统一的碳账户基础设施及管理审核机制，使未纳入重点排放范围的企事业单位的碳排放监测、核算、报告、核查以及披露不系统、不健全。

为鼓励企事业单位带头参与绿电消费，武钢建议，一是建立健全企事业单位碳账户机制。由部委单位参照现有全国和试点省份碳市场、碳排放报告和信息披露制度，出台全国性企事业单位碳账户管理办法，完善乡、县、市、省多级碳管理体系。在各级政府碳管理体系指导下，全国各企事业单位在三年之内有计划地建立碳账户，力争2024年实现碳账户体系的全国覆盖。

二是在碳账户机制中认可绿色电力消费的减排贡献。建议在碳账户建立标准和规则设计过程中，纳入绿色电力扣减碳排放量政策细则，衔接绿色电力消费和“双碳”达标两大政策体系，实现绿色电力消费量和降碳贡献计算统一科学管理。

三是将碳账户作为“双碳”政策执行的基础。“1+N”“双碳”政策体系已提出各项减排措施，各企事业单位是重要承载主体。建议将碳账户作为考核主体和评估政策效果的基础，根据碳账户减排数据进行政策奖惩和政策调整；推动碳账户标准与企业能源及碳减排系统衔接，增加碳减排可度量性和可操作性。

此外，为进一步推动新能源行业发展，武钢提出大力发展绿色金融，倡导进一步完善绿色信贷的政策体系及评价标准，出台绿色信贷的监管激励措施，包括降低绿色资产风险权重，降低再贷款利率，延长贷款期限，推动绿色贷款投入比例并逐年提升，提高补贴确权贷款用途灵活性等。