全国政协常委宁高宁：建立更透明的市场体系 发挥碳交易更大功效

人民网北京3月7日电 （黄盛）“实现‘双碳’目标是我国的发展目标，也是化工等产业重要的发展框架。”2022年全国两会期间，全国政协常委，中国中化党组书记、董事长宁高宁向人民网财经表示，能耗和排放是当前化工产业链发展面临的共性问题，要在低碳节能框架中找到产业升级的机会。

全国政协常委，中国中化党组书记、董事长宁高宁。 受访者供图

今年的政府工作报告指出，要“落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型”。

宁高宁表示，政府工作报告对推动能源革命、确保能源供应、推进能源低碳转型等的表述，要求市场不断地寻找更好的、更清洁的能源，同时推动升级产业，让产业在低耗能的情况下继续增值，排放强度持续减少。

同时，宁高宁认为，化工产业面临着自我治理的问题。“比如，产业在转型升级和减碳的过程中，需要替代一部分高排放、低产值的产业，但目前该过程比较缓慢。因为排放量已经确定，想加新的排放量加不进来，而以往的高排放、低产值的又替换不出去，这就需要下一步真正实施碳交易制度。”宁高宁建议，通过建立和完善透明的统计、估值、交易市场，使碳交易真正发挥作用，使新的、高产值、低排放的产业发展起来，代替相对落后的产业。