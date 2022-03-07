全国政协常委李卫：发展稀土循环产业 保护珍贵战略资源

全国政协常委、中国工程院院士李卫。受访方供图

人民网北京3月7日电 （记者许维娜）“稀土是一种不可再生的战略资源，事关我国经济发展和国家安全。”日前，全国政协常委、中国工程院院士李卫在接受人民网记者采访时表示，推动我国稀土资源实现循环再利用对于保护资源，保障稀土供应链、产业链安全，以及实现“双碳”目标，都具有重要的意义。

在实际调研中，李卫发现，近年来，随着稀土在节能环保、新一代信息技术等方面应用的不断拓展，其需求量与日俱增。

“中国拥有较为丰富的稀土资源，但随着国内资源的不断开采，国内部分稀土矿山资源储量下降明显。”据李卫介绍，目前，稀土主要应用领域是稀土永磁和稀土储氢。2021年稀土永磁钕铁硼毛坯的可回收利用量约6.21万吨，越来越多含钕铁硼磁体的器件和设备的报废量逐年快速增加。在他看来，这些都可以成为实现稀土循环利用的组成部分，对宝贵的稀土资源形成有效补充。

李卫认为，当前稀土循环存在诸多问题：一是稀土循环技术不完善，利用效率低。二是稀土循环体系缺失，没有得到重视。三是稀土循环秩序乱散，运行不规范。

对此，他建议：一是保护珍贵资源，搭建可循环技术和产业体系。建议以税收和专项资金激励企业采用绿色高效回收技术；尽快推动在科技和人才资源集聚地创建国家稀土新材料技术创新中心，加大财政支持力度，研发下一代稀土废料循环再利用技术及装备，实现稀土二次资源中有价元素的高效综合利用，为实现我国的稀土循环经济战略提供硬件支撑。

二是健全制度和标准，完善回收体系。应尽快建立含稀土报废器件或设备的回收机制，通过提高稀土二次资源再生利用准入标准的方法实现稀土再生资源集中、系统管理，高效回收，进一步推动稀土产业高质量发展。建议基于稀土二次资源绿色高效再生技术建立新的标准，积极开展国际合作，引领全球稀土二次资源回收产业良性发展。

三是做好顶层设计，绘就产业发展蓝图。建议组织稀土行业主管部门和相关领域专家认真梳理当前现状，尽快出台我国稀土循环利用的规划和路线图。