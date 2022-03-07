邓中翰委员：聚焦后摩尔时代 推动集成电路产业突破性发展

集成电路产业是电子信息产业的核心，是支撑国家经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，也是我国当前需要重点突破的领域。

两会期间，全国政协委员、中国工程院院士邓中翰向人民网表示，聚焦“后摩尔时代”，要发挥新型举国体制优势，推动我国集成电路技术和产业突破性发展。

“近年来，在政策措施有力推动下，我国集成电路产业取得长足进展，为进一步创新发展打下了坚实基础。”邓中翰介绍，为改变在芯片领域的落后局面，我国陆续启动了电子信息产业发展基金、国家集成电路产业投资基金、国家科技重大专项等一些列举措，多渠道大力支持集成电路技术和产业创新发展。目前，我国正在形成较为完整的芯片产业体系，不仅在中低端芯片领域具备较强的竞争力，在高端芯片领域正逐步摆脱全面依赖国外产品的被动局面。

“随着芯片设计及工艺制程目标越来越小，芯片性能提高逐步放缓，芯片制造工艺提升越来越困难。”在邓中翰看来，集成电路产业进入“后摩尔时代”，在设计、材料和设备等方面将面临多重瓶颈。同时，这也是一个难得的机遇期，为我国奋起直追、加快缩小与技术先进国家的差距带来了希望。

“为支持后摩尔时代芯片产业发展和技术创新，我国已将集成电路产业写入‘十四五’规划纲要；启动了‘后摩尔时代新器件基础研究’计划；国内不少企业也在积极开展相关研究。”邓中翰说。

关于如何占领技术制高点，抢占机遇实现逆势突围，邓中翰建议：一是比照美欧日韩近期超常规政策举措，尽快研究出台更有支持力度的政策措施，始终“抓住不放、实现跨越”；二是继续发挥新型举国体制优势，进一步强化国家科技重大专项对核心芯片研发创新的支持力度，扩大国家集成电路产业投资基金投资规模，加快科创板对核心芯片及垂直域创新企业上市融资步伐。

邓中翰表示：“我国第一个百年奋斗目标已经实现并取得了丰硕的成果。为了实现下个百年的奋斗目标，作为科技工作者，我们将坚持自立自强，加快集成电路产业科技创新，掌握全球科技竞争先机，实现中华民族伟大复兴的中国梦！”