温枢刚代表：跑出绿色低碳转型“加速度” 推动经济高质量发展

温枢刚代表在2022年全国两会现场。受访供图

人民网北京3月8日电 （记者余璐）“能源央企要坚定不移走绿色低碳发展道路，紧紧围绕助力‘双碳’目标，跑出绿色低碳转型‘加速度’，推动经济高质量发展。”近日，全国人大代表、中国华电集团有限公司党组书记、董事长温枢刚在接受人民网记者专访时如是说。

今年的政府工作报告指出，要有序推进碳达峰碳中和工作。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。

对此，温枢刚表示，从国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》中的“稳妥有序、循序渐进，确保安全降碳”目标，到中央经济工作会议提出的“正确认识和把握双碳”“实现双碳不可能毕其功于一役”，再到今年政府工作报告中的“坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型”，我国推进碳达峰碳中和工作的步伐越来越稳健，路径越来越清晰。这既是对能源发展经验的科学总结，也是下一步推进绿色低碳高质量发展的行动指南。

厚植绿色根基，深耕绿色发展。温枢刚介绍道，2021年，中国华电清洁能源装机占比达44.4%；发布“十四五”发展规划和碳达峰行动方案；北京冬奥会期间为场馆稳定供应绿色能源，输送绿电1.6亿千瓦时；成立碳资产运营公司，搭起碳资产集约化运营平台，105家发电企业完成全国碳排放权交易履约，全国碳市场第一个履约周期碳排放权履约完成率达100%......

温枢刚表示，实现碳达峰碳中和是深刻变革和长期任务。央企作为国民经济的稳定器和压舱石，要充分发挥好示范引领作用，加快绿色低碳转型，为助力实现“双碳”目标作出积极贡献。

“能源发展要加速转型，既要有‘量’的适度增长，也要有‘质’的显著提高。”对于如何跑出绿色低碳转型“加速度”，是业界思考的话题。

“我们力争到2025年公司非化石能源装机占比达到50%以上，重点做到‘五个进一步’。”温枢刚谈到，一是强化统筹协调，制定碳达峰行动重点任务清单，明确公司碳达峰的“施工图”和“路线图”；二是进一步推动绿色低碳发展，将风光电作为公司中长期增量主体，积极发展水电，有序发展天然气发电，持续推动煤电功能调节型电源定位；三是进一步推动科技创新，积极谋划和稳妥拓展储能、氢能等新兴业务发展，抓好与新能源发展的统筹布局，培育新的发展业态，布局低碳减碳零碳技术；四是进一步加快数字化转型，建设数字华电为核心实施创新驱动，科学有序推广数字电厂试点成熟技术，打造具有华电特色的“传统产业+互联网”竞争新优势；五是进一步推动“一带一路”高质量发展，积极参与全球气候治理，以可再生能源项目开发为重点，稳妥推动中国华电海外项目拓展。

2022年，面对新的下行压力，稳增长被放在更加突出的位置。政府工作报告指出，今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。

如何在降碳的同时确保能源安全，在“稳供”中发力？“实现‘双碳’目标，得弹好协奏曲。”温枢刚表示，持续推动电力、煤炭两个产业协调健康发展，对保障国家能源安全十分重要。