何建中委员：加快推进深远海航行装备研发 推动技术和产业快速发展

人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）“与国际领先水平相比，我国对全球深远海与极地环境的系统性探测、监测能力，数据收集、分析与开发利用能力以及综合预报能力存在差距，还不能全面实现对深远海环境的探测、实时监测、系统分析与预报。”围绕目前我国深远海环境探测能力，全国政协委员，中国航海学会理事长、交通运输部原副部长何建中告诉记者。

此前相关部委针对深远海和极地航行关键技术及装备研制有侧重地设立过多项研发专项，但存在着项目交叉重复、缺乏系统布局、研发信息和成果共享不畅等现象。对此，何建中建议，建立部委之间的部际协同机制，站在国家战略高度科学统筹各方科技力量和资源联合制定研发规划，系统构建深远海航行装备制造与安全保障的技术发展路线与产业生态系统，推动技术和产业快速发展。

深远海的开发离不开航行装备的支持。我国的深远海航行装备研发起步较晚，技术链与产业链不健全，自主配套能力不够，尤其是大型液化气体船、超大型远洋航行装备、深海资源探测开发系统与配套装备、高冰级船舶及极地重大装备等的系统性自主设计、制造能力不足。

为补齐短板，何建中建议，重点加快深远海航行装备、安全环保应急响应与打捞救助装备、通信导航系统以及航行关键配套设备的研发。“包括大型液化气体船、深潜器、极地重型破冰船、极地救生设备、特种推进装置与系统等。”

在关键技术和安全保障手段方面，何建中认为，我国的深远海航行装备与安全保障技术标准不健全，国际标准制定的话语权不足，无法支撑自主设计和制造的需求，深远海航行与资源开发的安全保障手段缺乏。

对此，何建中建议，加快推进深远海航行装备与安全保障关键技术攻关，在关键技术研究方面，建议列为国家科技专项重点支持，进一步推进深远海安全保障技术，航行与安全保障数字化、智能化技术，以及规范标准体系与工程软件技术研究。