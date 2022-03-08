全国政协常委王昌顺：加快可持续航空燃料产业发展 助力民航绿色低碳转型

人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）“加快可持续航空燃料产业的发展，是解决航空碳排放问题的根本途径。”全国政协常委、中国航空运输协会理事长王昌顺接受记者采访时表示，作为人口最多的发展中国家，我国民航运输市场发展潜力巨大，实现民航绿色转型、全面“脱碳”，时间紧、难度大、任务重。

据王昌顺介绍，在民航运输总能耗中，航空燃油能耗占比高达97%以上，因此民航全面“脱碳”要以能源绿色低碳发展为关键。

王昌顺表示，我国经济长期向好，中等收入群体的规模不断扩大、比例不断提升，民航发展仍处于快速成长期，碳排放量与运输量高度正相关。从行业发展对比看，全球已经有超过40家航空公司的30万个航班使用了可持续航空燃料。受产业政策、行业认证、价格等因素的制约，目前我国仅有少数航班使用了航空代用燃料。

王昌顺认为，可持续航空燃料的研发和应用是提升我国民航“脱碳”能力、维护行业发展权益、拓展行业发展空间的重要手段，能够有序、有力、有效地保障我国民航深度“脱碳”，助力国家实现碳达峰、碳中和目标。

对此，王昌顺建议，一要制定产业发展政策，加快规划部署可持续航空燃料全产业链条，实施政策引导并给予资金支持。

二要完善碳排放相关政策标准，充分发挥行业协会作用，构建考核评价体系，建立航空公司低碳运行与管理标准体系，设立民航低碳转型基金。

三要积极参与全球航空碳排放治理，深度参与国际碳减排政策和技术标准制定，为中国民航可持续发展创造有利的外部条件。