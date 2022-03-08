史玉东代表：从加强奶源自给等四方面助推奶业全面振兴

全国人大代表、蒙牛集团研发高级经理史玉东。受访方供图

人民网北京3月8日电 （记者许维娜）“中国奶业应加快建立国家级储备中心、交易中心，进一步提升我国奶业自主研发创新能力，全面提升行业竞争力，助力经济行稳致远。”３月５日，全国人大代表、蒙牛集团研发高级经理史玉东在内蒙古代表团审议会议上提出建议。

奶业是关系国民营养健康和乡村振兴的重要产业，对于保障粮食安全和经济稳健至关重要。中国乳业如何实现“量”与“质”的全面提升？对此，史玉东提出四方面建议。

加强奶源自给提升行业竞争力

“当前，在国家奶业振兴战略指导下，我国奶类产量占全球总产量4.1%，已成为世界乳业的第四大生产国、第二大消费国。”史玉东表示，但同时我国奶源自给率连年下滑，国产奶源市场份额下降与消费市场日益扩大形成反差，制约了产业的高质量发展。

对此，他表示，近年来各地乳企纷纷加快国内奶源基地布局，提升国内生鲜乳供给保障能力，奶源基地建设发展需要充足的牛源作保障。因此，建议建设以育种为核心的奶牛繁育体系，增强良种自主供应能力。

此外，史玉东还表示，要一进步提升我国乳品业加工装备自主研制能力，支持苜蓿草良种创新繁育，扶持沙漠地区有机苜蓿种植与奶牛养殖种养结合主体，缩小苜蓿草与粮食作物的种植收入差距，全面提升国内种植收益、奶牛生产效率和养殖效益，推动我国奶业健康可持续发展。

创新机制稳定行业波动

史玉东介绍，我国上半年为乳制品消费淡季产奶旺季；下半年为销售旺季产奶淡季，季节性供需不平衡的问题比较突出。

“目前，解决淡旺季矛盾主要通过产品降价促销、喷粉等方式保障富余生鲜乳收购，给企业带来成本压力。”史玉东进一步阐释，对小型乳企来说，迫于资金压力减少收购量、降价收购，容易导致农牧民利益遭受损失。

那么，如何打通行业的“任督二脉”？史玉东建议，可以借鉴奶业发达国家经验，并结合我国具体情况，创新乳品市场调节机制，将大宗乳品如大包粉列为储备物资，建立国家级储备中心，形成保供稳价“缓冲器”，保护奶农利益，保障市场平稳运行。

同时，针对国际大宗商品价格波动带来的风险，史玉东还建议发挥我国6000亿元乳产业交易额的超大规模市场优势，建立国家级乳业交易中心，加强对国际乳品价格的影响力，进一步提升我国乳业在国际市场的话语权。

保障行业有序竞合

如何在开放的市场环境中，完成企业间的有序的竞合和高质量发展，行业标准的作用就尤为突出。

“无规矩不成方圆。”史玉东认为，中国奶制品行业应该充分发挥标准的联通与支撑作用，围绕持续促进食品行业发展和竞争力提升，补足标准短板，促进食品行业高质量发展。

史玉东建议，应该推动益生菌相关规范标准的制定，完善食品行业质量标准体系。此举不仅利于满足消费者对美好生活的需求，同时有助于食品产品品类的创新，并与国际市场保持一致。这是加强国内食品生产企业国际竞争力的行业呼声。

随着老人和儿童两个特定群体的数量增多，也对食品的个性化和品质提出更高的要求。史玉东建议，在食品标签中明确食品的人群特性，不仅可以更好地满足消费者的知情权，还可以引导不同人群的合理膳食。

“未来，通过加大相关标准的供给，规范和引企业导针对特定人群在营养健康产品创新、食养指导和规范发展等方面的力度，将更好地助力健康中国的建设”。他说。

打造“双碳”标杆引领绿色发展

在史玉东看来，中国乳业的发展，正在通过“绿色”为核心的可持续发展观，开启新一轮的动能切换。此轮动能切换，需要树立标杆，通过龙头的带动加快产业的迭代。

“乳业是碳排放大户，一杯牛奶的碳足迹覆盖了牧草种植、奶牛养殖、原奶运输、加工处理、牛奶灌装和储运销售等环节。”史玉东解释，作为全球第四大奶业生产国，中国乳业的绿色转型，对全球乳业可持续发展意义重大。

史玉东建议，国家应出台鼓励政策，针对具有代表性先行示范企业或“碳中和”案例给予政策支持，带动行业加速推动科学减碳规划与实施，助力国家“双碳”目标任务早日实现。