刘宝增代表：加强央企协同创新与成果共享 提升国家战略科技力量

人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）“央企是国民经济的重要支柱，在推动科技创新等方面发挥着重要作用。”2022年全国两会期间，全国人大代表、中国石化石油工程技术研究院党委书记刘宝增在接受人民网记者采访时表示，建议央企加强协同创新与成果共享，为我国实现高水平科技自立自强贡献力量。

全国人大代表、中国石化石油工程技术研究院党委书记刘宝增。受访者供图

创新是第一生产力。今年政府工作报告指出，要提升科技创新能力，发挥好国家实验室和全国重点实验室作用。强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，深化产学研用结合。

在刘宝增看来，当前存在着研发力量分散、重复研发等现象，一定程度上限制了创新整体效能的释放。同时，国家级科研平台作用发挥不充分，配套政策不够明晰，难以对于共性、前沿、基础、应用的技术进行持续深入研究。

对此，他建议，建立以任务为导向的科技创新参与和共享机制，统筹央企创新力量，明确重大科技任务承担范围，细化参与企业的任务、目标和共享权限，集中优势科技资源，破解“卡脖子”技术，实现共同研发、成果共享，扩大研发成果效益，提高研发效率，发挥央企引领支撑作用，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。

“同时，还要进一步发挥央企国家重点实验室协同作用。要以国家实验室新建、国家重点实验室重组、国家工程（技术）研究中心改革为契机，组建若干高水平的基础研究团队和关键共性技术研发团队。”刘宝增表示，针对制约行业高质量发展的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术和颠覆性技术，建立以国家重点实验室、行业研发中心等为核心要素的研发中心，实现协同创新和开放共享，提升国家战略科技力量。