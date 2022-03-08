刘尚希委员：多措并举提升我国数字经济国际竞争力

人民网北京3月8日电 （记者任妍）当前，数字经济正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。值得注意的是，近年来，我国数字经济发展速度有所减缓。根据中国信通院数据，中国数字经济的增速已从2018年的21%下降至2020年的9.6%。

日前，全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希在接受人民网记者采访时表示，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域。要抓住先机、抢占未来发展的制高点，必须大力增强我国数字经济的创新活力与发展动能。

刘尚希建议，继续鼓励头部数字科技企业做强做优做大，发挥好头雁效应很重要。不断完善对平台企业的监管方式，鼓励平台企业的创新发展，鼓励头部企业持续强化基础领域关键核心技术研发，助力构建我国自主可控产业生态。鼓励头部企业联合产业上下游企业共建开放的科技创新和应用生态，一方面形成创新合力，同时减少行业“重复建设”，加快数字技术对传统产业的渗透，发挥数字化对实体经济的放大、叠加、倍增效应。另一方面，鼓励我国数字科技企业走出去，增强全球竞争话语权。

同时，要进一步优化市场公平竞争和资本市场投融资环境，激发市场创新热情和能力。全面落实公平竞争审查制度，清理妨碍公平竞争的、不合时宜的一些政策规定，并在新政策出台前切实加强公平竞争审查。尽快出台VIE（可变利益实体）架构的清晰定义、办法和细则，帮助全球资金更好地投资我国企业并实现良性退出。

此外，要进一步加强政策的统筹协调和可预期性，优化支持数字经济创新创业的政策环境。进一步厘清监管分工，明确监管标准，在政策出台前加强统筹协调。

刘尚希表示，要减少审查类方式，明确“负面清单”，增强政策的透明度和引导作用。坚持“发展优先，在发展中规范”的原则，建立积极开放且面向未来的政策框架与行业规范，保持政策相对稳定和可预期性，为我国数字经济发展提供明确方向。