张雷代表：推动零碳产业园落地 助力区域平衡发展

人民网北京3月8日电 （记者车柯蒙）今年全国两会期间，“双碳转型”再度成为代表、委员热议的话题之一。今年的政府工作报告中提出，有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。

全国人大代表、远景科技集团CEO张雷在接受人民网记者采访时表示，“先立后破”关键是“先立”。

“‘先立’，要立的高效，立的充分，立的全面。”张雷进一步阐释，要用抓煤炭保供一样的力度，抓可再生能源的建设，是立的高效；建设大规模风光基地，加强电网对可再生能源的消纳，是立的充分；通过在西部大力发展零碳产业园，促进绿电本地消纳，培育新工业体系，实现区域平衡发展，是立的全面。

记者了解到，今年全国两会期间，张雷提交了《让零碳产业园成为绿色工业革命的重要载体，推动区域平衡发展和共同富裕》的议案。

张雷表示，零碳产业园是“先立”重要载体，有利于在西部地区培育新工业体系，带动当地产业发展和新增就业。

“以鄂尔多斯为例，利用当地广阔的戈壁高原，打造零碳产业园，通过风能、太阳能和储能组成智能电力供给系统，在园区发展动力和储能电池，电池材料、电动重卡、绿色制氢等上下游集成产业链，将创造千亿产值，减排数千万吨碳，还可新增上万个新型绿色岗位，成为内蒙古等地能源体系转型和重塑新工业体系的典范。”张雷说。

张雷认为，减排不是减生产力，要在绿色转型中实现更大发展，零碳产业园有机集成了绿色能源的生产和消费，是新型零碳电力系统的载体，更是工业领域脱碳的重要途径和培育新工业体系的载体。通过零碳产业园，绿色能源的生产和使用有机结合在一起，有利于延伸可再生能源生产地区的产业链，提升价值链，避免经济转型和产业升级带来的失衡，对繁荣当地经济、创造新的就业岗位有重要意义。

对此，张雷建议，支持零碳产业园技术和模式发展，全面推动零碳产业园落地。零碳产业园是一项系统性工作，涉及地方产业体系整体布局、新能源开发规划、新型电力系统运营资质、产业园标准制定、能耗和排放优化等系统性工作和难题，需要政府部门发挥跨部门、跨区域的协调优势，快速解决过程中的系统性新课题，支持相关技术创新和零碳产业园模式落地。

同时，要完善零碳产业园相关标准。目前国内外缺乏明确的零碳园区定义和实施指南，尚未建立碳计量、碳管理、零碳闭环的全局观，亟需制定和完善相关标准。此外，要加快把部分高能耗、高碳排放企业和产业向西部转移，用绿色电力支撑。