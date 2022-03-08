张占斌委员：加强关键群体住房保障 建立多层次供给体系

人民网北京3月8日电 （记者许维娜）“高校毕业生、新蓝领等新市民、青年人是我国城镇化进程中的关键群体，对促进城市新业态发展、带动国内大循环、稳定社会就业发挥着重要支撑作用。”全国政协委员、中央党校(国家行政学院)马克思主义学院院长张占斌在接受记者采访时如是说。

张占斌表示，解决好这部分重点人群的住房问题，既是解决大城市住房问题的关键所在，也是实现人民安居乐业、社会安定有序的需要。

他同时表示，当前各界对租赁住房的关注点主要集中在供给端，而新市民、青年人为代表的重点群体覆盖面广、收入跨度大、住房痛点不一，对保障性租赁住房的需求存在较大差异，需分类研究、统筹考虑。

对此，张占斌建议，要紧密结合不同关键群体的需求，在建立多层次保障性租赁住房供给体系、提升受保障对象的居住体验和租住服务、强化住房基础设施建设和租赁市场治理水平等方面，探索美好租住新路径、新模式、新方法，为大学毕业生、新市民、青年人提供保障性租赁产品，切实增强其城市生活的幸福感、获得感、成就感。

建立多层次保障性租赁住房供给体系

针对上述现象，张占斌建议，建立多层次保障性租赁住房供给体系。

一是细分市场需求，摸清租住人群的需求结构，统筹规划城市内不同区域间标准型宿舍产品、学生公寓、青年公寓等租赁产品差异化合理配置，形成与区域发展相协调的“一张床”“一间房”或“一套房”布局。

二是高校毕业生流入的重点城市，利用存量资源加快建设面向高校毕业生的学生公寓。同时建立高校毕业生分类、梯度、逐步递减的补贴机制，通过过渡式补贴，让高校毕业生心无旁骛实干创新。

三是向宿舍型租赁项目提供专项补贴或支持，鼓励新蓝领用工单位及租赁企业积极承担企业社会责任，利用企事业单位自身闲置房屋、或市区老旧小区、旧厂房资源等，改建符合标准的宿舍型产品，让新蓝领群体在居住上更安心、更舒心。

提升受保障对象的居住体验和租住服务

在实际调研中，张占斌建议，提升受保障对象的居住体验和租住服务。

一是加快培育专业化、规模化的住房租赁机构及平台，驱动保障性租赁住房向标准化、规范化、精细化、品质化方向演进。

二是充分调动和发挥社区各方力量，共同打造多元背景群体间相互尊重、相互宽容、相互帮助的社区文化，营造共生共存、共建共享、和谐发展的社会氛围。

三是鼓励租赁机构运用大数据、物联网、AI、VR等数字技术升级居住服务产品，通过准入门槛、职业培训、科技赋能、信用评价等方式，推动居住服务从业者职业化进程及服务升级，不断满足青年人日益增长的租住品质需求。

四是大力鼓励租赁企业面向高校毕业生、新蓝领群体提供租房指引、保险赔付、问题房损失垫付、租房事故退佣金、租房纠纷调解等权益保障，为高校毕业生、新蓝领群体租房保驾护航。

强化住房基础设施建设和租赁市场治理水平

张占斌还建议，强化住房基础设施建设和租赁市场治理水平。

一是在各城市建立住房交易与租赁信息平台，提高保障性住房资源的配置效率，减少市场信息不对称，提高信息透明度及公平度。

二是规范房企对购房者、租房者信息数据的收集使用，提高租客权益保护能力。

三是提高市场监管能力，租赁企业的运营信息需全面纳入平台，严格管理租客预付租金及押金，提高对租赁企业经营风险的预判能力，提升预警识别能力。

四是打通住建、网信、公安、市场监管等机构以及街道社区等部门租房信息联动机制，加强流动人口管理和服务，提升基层社会治理水平。