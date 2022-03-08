杨松代表：建议网络直播行业税收分级分类管理

人民网北京3月8日电 （王绍绍）近年来，网络直播行业发展迅速，传播了文化，带动了消费，也促进了就业。“但是，当前网络直播行业的业态比较复杂，头部主播只占很小比例，大部分都是中小主播，收入不稳定，经营不持续，多平台直播的现象也比较突出。”全国人大代表、辽宁大学副校长、辽宁人大法制委员会副主任杨松在接受人民网财经采访时表示。

杨松建议，国家应出台网络直播行业税收分级分类管理规则，明确核定征收的适用范围和适用标准，在规范头部主播纳税行为时，兼顾广大中小主播的实际情况。

目前，税务机关在进行税收征管时考虑到了纳税人的差异性。《纳税人分类分级管理办法》中指出，将有限的征管资源配置于税收风险或税收集中度高的纳税人。

对此，杨松表示，“税收风险高”既包括纳税人少缴、不缴或延迟缴税的风险，也包括税务部门漏征、少征或延迟征税的风险。网络直播行业的从业人员收入差距大、收入形式多样、收入结构复杂，税收风险相对更高。

“如果不考虑行业特殊性，忽视了直播人员间的巨大收入差异，对其适用统一的征税方式，则可能造成的结果是，要么浪费税收征管资源，违背税收效率原则；要么造成税收征管方式不确定，税法指引作用不足。”杨松说。

国家税务总局此前曾出台的《加强文娱领域从业人员税收管理》明确要求，对明星艺人、网络主播成立的个人工作室和企业，要辅导其依法依规建账建制，并采用查账征收方式申报纳税。

“对于头部主播，这些要求是完全适用的，也与法律要求相吻合。但对于底部和腰部主播，还需要实事求是，视情况决定是否采用核定征收方式。”杨松表示，目前，这类从业人员的数量众多，所涉企业往往规模较小，营业收入微薄，很多甚至处于减免税限额之下。按照分级分类管理的要求，对这一部分纳税人，适用核定征收更符合科学征管原则。

网络直播行业具有跨地域性，直播从业人员可以选择在任何地点设立个体工商户、个人独资企业。在杨松看来，这类商事组织往往具有两大特征：一是可扣除成本很低；二是没有固定的经营场所。基于此，先设立商事组织，再申请核定征收，是直播人员最常用的避税方法。现实中，税务机关对直播企业的核定征收申请，往往仅从形式上进行审核，导致实际税负与法定税负悬殊巨大。

“对直播人员进行分级分类管理，不仅能够确定核定征收的适用范围，也能规范核定征收的适用程序，有利于矫正核定征收的制度功能。”杨松表示，这样还可以全面规范直播人员的纳税方式。对于高收入的职业头部主播，不论是否注册为商事主体，都应根据经济实质原则，对生产经营收入其查账征收。当无法通过核定征收套取税收利益时，直播人员对转换收入形式就失去了积极性。