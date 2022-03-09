郑杰代表：加快算力网络创新发展 构建数字经济引领的现代产业体系

近日，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，将在全国建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等八大全国一体化算力网络国家枢纽节点。全国人大代表，中国移动通信集团有限公司董事，浙江移动党委书记、董事长、总经理郑杰建议，要加快算力网络创新发展，构建数字经济引领的现代产业体系，做强共同富裕数字底座。

全国人大代表，中国移动通信集团有限公司董事，浙江移动党委书记、董事长、总经理郑杰。受访者供图

郑杰认为，加快算力网络创新发展，有助于赢得科技竞争主动权，有助于做大做强数字经济，加速构建数字经济引领的现代产业体系，助推共同富裕。

“当前，我国算力网络发展已经取得一定先发优势，但仍存在算力供给不足、算力需求仍待激发、创新研发基础薄弱、算网产业融合不深等发展难题。”郑杰认为，算力供给还存在结构性短缺，比如，地区之间供需失衡，异构算力供需失衡，分布式算力占比低等问题。

基于此，郑杰建议，一是深化算网一体化总体布局，完善配套政策供给。深化算力、能源、网络、数据、应用“五个一体化”总体布局，在布局八大算力网络国家枢纽节点的基础上，进一步细化顶层设计；统筹“东数西算”工程和“千城千兆”“千城千池”计划，做好集群和边缘两级算力布局；探索完善算力交易、网络服务结算和碳排放交易等配套机制。

二是强化算力网络自主创新，建强原始创新策源能力。成立国家重点实验室，并优先在浙江落地。要依托国家重点实验室集中攻关制约算力网络发展的关键原创技术，鉴于浙江算网基础较好，5G和千兆光宽带发展领跑全国、领先全球，云计算产业和科创水平位居全国前列，建议优先考虑国家重点实验室在浙江落地。加强国家和区域专项基金扶持，持续加大研发投入。

三是推进算力网络产业发展，打造数字经济新引擎。培育壮大算力网络生态，鼓励算力网络应用创新。同时，加快培育数据要素市场，近年来，浙江全省域全方位推进数字化改革，出台了全国首部公共数据领域地方法规，在以数字化改革撬动推进资源配置方式变革方面，积累了许多好的经验做法，建议国家支持浙江开展数据要素市场化配置试点。

四是加快算力网络服务升级，推动数字红利全民普惠。加大普惠性算力基础设施建设力度，优化算网资源布局；推进算力服务优质共享，深入推动全社会上云用数赋智，繁荣线上消费业态，降低算力使用门槛，丰富数字生活新服务。