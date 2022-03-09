刘世锦：应尽快形成减碳、降污、扩绿、增长四位一体的协同机制

全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦。资料图

“绿色发展以往更多为环保、能源等领域所关注，实现‘双碳’目标已成为现阶段全社会的共同行动。”全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示，“双碳”目标的实现，将会推动中国的全面绿色转型，并推动中国的产业和技术结构进一步调整。

刘世锦表示，减碳不能“单打一”，也不能“运动式”，应当尽快形成减碳、降污、扩绿、增长四位一体的协同机制。如何加快形成协同机制？刘世锦建议从五方面入手：

一是把四位一体协同机制作为实现“双碳”目标、促进绿色转型的重要指导思想和工作方针。

二是完善四位一体的指标体系和协同效应。对降碳、减污、扩绿、增长，要提出各自有科学依据的度量指标，同时应充分考虑这些指标之间的关联性，促进降碳与减污，降碳与增绿，绿色技术创新与降碳、减污、增长等之间的协同效应。

三是纠正不利于形成四位一体协同机制的政策或做法。例如，有的地方对高耗能或高碳行业实行“一刀切”，伤害了企业推动绿色转型的积极性。建议对高碳行业放开绿色生产、投资、技术创新和推广的空间；稳住对经济社会安全和平稳运行直接相关、短期内难以被替代的环节；有序限制其它非绿色生产、投资并加快实现绿色转型。

四是前瞻性制定受冲击领域的风险防控与产业就业转型规划和政策。有关部门和地区应当对金融风险防控、接续产业培育、员工退出安置和再就业培训等抓紧制定前瞻性、针对性强的规划方案和政策措施。

五是在加强绿色核算的基础上普遍设立绿色账户。应尽快补上这一短板，并以此为基础，普遍建立碳账户和生态账户，进而形成相适应的各级政府、企业和个人的绿色责任账户，确定各个主体的减排责任和权益。