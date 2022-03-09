陈晓红委员：加强我国跨境数据流动监管

数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。两会期间，全国政协委员、中国工程院院士陈晓红建议，加强我国跨境数据流动监管，完善跨境数据流动管辖法律法规体系。

“全球数字经济蓬勃发展催生海量跨境数据的大流动，我国跨境数据流动监管面临着全球数据治理规则角力加剧、部分行业数据监管缺位、跨境数据安全防护困难、数据监管与执法权力相对分散等现实问题。”陈晓红认为，亟需通过制度创新增强跨境数据流动监管，打造全球数据要素汇聚高地，营造全球开放的数字经济营商环境。

为此，陈晓红提出五点建议：一是完善跨境数据流动管辖法律法规体系。构建跨境数据流动监管的国际互信机制，开展数据出境安全评估、数据保护能力认证、标准合同条款、“白名单”等机制建设。同时，要健全数据出境安全评估配套措施。

二是推进数据跨境流动安全保障能力建设。要加强数据安全风险评估、追踪溯源、监测预警等技术能力建设，支持数据跨境流动安全保障技术研发。同时，建立数据全生命周期安全保护责任制度。

三是强化跨境数据流动安全的内审机制建设。加强数据安全保护法治教育，提高企业敏感数据合规管理意识；加强对数据输出方的监管，加强数据安全风险监测和评估，建立数据泄露等安全事件的应急响应机制；建立数据接收方资格审查等监管机制。

四是积极推进数据跨境流动中国治理方案。要积极加入APEC框架下的GDPR体系建设；主动参与数据跨境流动的多边或双边协定谈判；充分利用“一带一路”建设契机，在数字经济治理上及时提出中国方案，发出中国声音。

五是建议构建统合跨境数据监管职权与技术资源的新机制。对敏感个人数据、商业数据、国家安全敏感数据及关键基础设施信息建立分级分类管理制度；要明确包括第三方数据交易机构、数据源机构等在内的数据交易主体的资质和权责，制定跨境数据交易规则等。