朱华荣代表：智能网联汽车的发展与安全缺一不可

人民网北京3月9日电 （记者栗翘楚）当前，汽车与人工智能、信息通信等领域加快融合，汽车的智能化和网联化发展已成为业界共识。但网联融合应用不充分、汽车数据安全与隐私保护的具体条款有待完善等痛点、难点问题依然存在。2022年全国两会期间，全国人大代表长安汽车党委书记、董事长朱华荣表示，实现智能网联汽车的普及应用和规模化发展，需要有效整合政府、企业、市场、技术等资源，加速产业生态建设，发展与安全缺一不可。

朱华荣介绍说，当前，智能网联汽车发展过程中仍存在智能网联汽车法规需进一步研讨完善；网联融合应用不充分，多数靠单一行业单打独斗，数据未有效融合；在系统数据方面，缺乏统一标准的数据中枢，人、车、路、场、信号系统整合不够，存在数据壁垒；汽车数据安全和隐私保护、信息侵权责任、安全保障责任的主体依然存在法律条款内容的缺失等问题。

对此，朱华荣建议，一是完善法律法规体系，在安全可控的范围内，包容新兴产业发展；二是政府引导、法规保障、标准统一，加速行业合作，打破数据壁垒；三是合理制定汽车数据安全与隐私保护要求，建立可信汽车数据流通渠道，在满足数据安全要求的同时，进一步促进智能网联汽车发展。

在今年全国两会上，朱华荣带来了《关于使用车辆电子合格证取代纸质合格证，提升国家信息化管理能力的建议》。他表示，随着数字化及信息技术的迅速发展，国家及社会管理方式也在不断变化，伴随信息化管理能力的不断提升、管理范围的不断拓展，各类纸质证明、证书及发票等正在不断被电子化文件所取代。例如，行驶证、驾驶证、保险单等证件均已电子化，推进票证电子化是社会发展的必然趋势。

“纸质合格证存在影响消费者新车上户办理效率、增加社会管理成本和难度、增加企业成本负担和碳排放量等问题。”朱华荣说。

对此，朱华荣建议，以电子合格证取代纸质车辆合格证，通过信息技术实现系统管理；通过打通产业链信息管理系统，实现“消费者、整车企业、经销商、融资机构、车管所”之间作业流程线上化流转，进而提升国家信息化管理能力、提升市场管理效率、提升消费者满意度、降低产业成本。