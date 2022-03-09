刘世锦委员：实现增长目标须挖掘新的结构性潜能

人民网北京3月9日电 （记者孙博洋）“今年，我国提出了经济增速为5.5%的目标，是符合实际的，也是符合规律的。但同时也面临着诸多挑战，需要挖掘新的结构性潜能。”全国政协委员、经济委员会副主任刘世锦在接受记者采访时表示。

全国政协委员、经济委员会副主任刘世锦做客网络视频采访间。人民网记者 张若涵摄

刘世锦说：“中国经济经过30多年的高速增长以后，逐步由高速增长转向中速增长，这样一个变化，本身是符合规律的。同时，经过研究，‘十四五’期间，中国经济潜在增长率水平在5%至5.5%之间。因此，这是一个在高基数之上的中高速增长目标。”

刘世锦表示，要达到5.5%的经济增速目标，仍然面临着诸多挑战，需要经过努力才能实现。

“中国过去30多年里经济保持高速增长，主要是包括房地产投资、基建投资和出口在内的结构性潜能，而近年来这些结构性潜能带来的增速逐步放缓，这就需要在今后一段时间内寻找新的和中速增长相适应的结构性潜能。”他说。

对于适应中速增长的新的结构潜能，刘世锦提出了“1+3+2”的结构性潜能框架。

他介绍说，所谓“1”，就是以都市圈、城市群为龙头，带动中国经济在增长动能上拓展新的空间；所谓“3”，就是中国经济要大力发展实体经济，补齐“基础产业效率不高、中等收入群体规模不大、基础研发能力不强”三方面短板；所谓“2”，就是数字经济和绿色发展。

“如果调动起‘1+3+2’的结构性潜能，我国不仅可以实现今年预定的经济增速目标，而且在‘十四五’甚至更长时间里，仍然可以继续保持中速增长的高质量发展目标。”刘世锦说。