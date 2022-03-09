周延礼委员：规范发展第三支柱养老保险 满足群众多样化养老需求

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰、张若涵）近日，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼接受记者采访时表示，加快发展第三支柱养老保险，有利于我国的养老保险体系发展，缓解我国养老保险支出的压力，满足人民群众多样化的养老需求。

全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼接受人民网记者采访。孔德晨摄

谈到如何构建与老龄化趋势相适应的养老金体系时，周延礼指出，去年中央经济工作会议上明确提出要规范发展养老事业、养老金管理等方面的一些政策和措施，其中很重要的是通过发展第三支柱养老保险来实现目标。

周延礼表示，当前，我国多层次的社会保障体系框架已基本形成，现在是多层次、多支柱的养老体系，城乡居民的基本生活也得到了有效保障。但养老保险体系发展总体还不够平衡，较为依赖基本的养老制度。

“企业年金和补充养老覆盖的人群和积累的规模还是有限的。因此，加快发展第三支柱养老保险，从长期来看有利于我国的养老保险体系发展，资金的管理将更加厚实。”周延礼说。

周延礼表示，目前，我国的第三支柱养老保险仍处于刚刚起步的阶段，延续性的商业养老保险规模也不大，个人自愿积累的养老金主要依赖于中短期的一些金融产品。因此，要进一步地规范和发展第三支柱养老保险，来解决养老金的长期性、安全性和收益性的制约问题。

周延礼进一步表示，从养老保险发展的现状来看，近年来我国保险业充分发挥了长期性、稳健的资金管理和风险管理的功能，通过多种方式积极地参与服务多层次养老保险体系建设。“这样既增加了养老资金的积累，服务养老资金的保值增值，同时也探索了满足人民群众差异化的养老保险需求。”他说。

周延礼指出，保险机构要采取两条腿走路的方式，稳步推进养老金的金融改革。一是正本清源整顿市场，对养老金短期型的产品，进行清理和规范。选择部分金融机构，包括专属机构，在部分地区开展养老试点，特别是养老金融服务试点。

二是大力发展真正具有长期养老功能的养老金融产品。包括养老储蓄存款、养老理财、专属养老保险，还有商业养老计划等，使消费者有多种选择。加快商业养老保险的发展，大力推进第三支柱养老保障，可以缓解我国养老保险支出的压力，满足人民群众多样化的养老需求。