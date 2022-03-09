谭祖安代表：完善技术工人职业等级 吸引更多人加入技工队伍

人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“我来自一线，清楚一线工人的所思所想，他们最关心的是个人成长。”2022年全国两会期间，全国人大代表、兵器装备集团所属华南光电特种装备公司科试班班长谭祖安在接受人民网记者采访时表示，建议完善技术工人职业等级，提高退休待遇，吸引更多人才加入技术工人队伍。

全国人大代表、兵器装备集团所属华南光电特种装备公司科试班班长谭祖安。受访者供图

技能人才是促进我国产业升级、推动高质量发展的重要基础力量。“但当前我国技术工人特别是高技能人才比较短缺，技能发展等级向上空间有待扩展，企业技能工人退休待遇相比偏低，一定程度上限制了技能人才队伍的发展。”谭祖安认为，要拓展纵向发展通道，扩大横向发展空间，进一步激励更多年轻人走技能成才、技能报国的道路。

为此，谭祖安建议,进一步完善技能工人职业技能等级制度，向上延伸技能等级通道。将目前的技能工人职业资格技能等级由5级变为8级，增加特级技师、技能大师、首席技能大师三个级别，让技能人才苦练技能有准头、职业发展有奔头、待遇提升有盼头。

“同时，要进一步完善技能人才在岗激励和退休待遇机制，例如对退休时具备高级技师的技能人员相应提高待遇，进一步鼓励中小私营企业建立年金制度，提高技术工人待遇，激励更多的人加入到技术工人的队伍中。”谭祖安说。