顾军代表：建议加快推进《原子能法》出台 完善我国相关法律体系

全国人大代表，中核集团总经理、党组副书记顾军。受访者供图

人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“在实现碳达峰、碳中和目标过程中，作为经济、高效的清洁能源，核能发挥着重要作用。”2022年全国两会期间，全国人大代表，中核集团总经理、党组副书记顾军在接受人民网记者采访时表示，建议加快推进《原子能法》出台，完善与我国核大国地位相适应的法律体系，助力实现碳达峰、碳中和目标。

法治是治国理政的基本方式，是实现国家治理能力和治理体系现代化的重要依托。“目前，《原子能法（征求意见稿）》已基本成熟，结合最新形势与需求，建议完善《原子能法（征求意见稿）》相关内容，尽快出台，填补立法空白，表明我国促进原子能事业发展的国家意志和制度安排，树立我国负责任核大国形象。”顾军说。

谈及我国放射性废物管理工作，顾军认为，虽然我国已制定《放射性污染防治法》和《核安全法》，但受限于法律定位、只能部分涉及放射性废物管理的内容。现行相关条例以及部门规章中专门针对核退役治理监管的规范较少。《核安全法》局限于其法律定位，尽管有原则性规定，但仍需通过行政法规或部门规章进一步细化；《放射性污染防治法》针对放射性废物治理的规定相对原则和简单。

“我国放射性废物管理工作滞后于核能发展，亟需制定《放射性废物管理法》，规范管理，确保长久安全。”顾军建议，《放射性污染防治法》应涵盖的主要内容包括：明确放射性废物管理的责任；建立和完善放射性废物管理组织机构及管理体系；确立放射性废物管理国家计划；建立放射性废物管理资金保障制度；完善公众参与机制。