曾娜代表：加强酒类知识产权保护 探索传统产业绿色循环新模式

全国人大代表、泸州老窖股份有限公司品鉴创新中心总经理曾娜。受访者供图

人民网北京3月10日电 （记者李栋）2022年全国两会期间，全国人大代表、泸州老窖股份有限公司品鉴创新中心总经理曾娜在接受人民网记者采访时表示，要加强酒类知识产权保护、加大打击酒类制假贩假力度，探索传统产业绿色循环新模式，打造“低碳酒企”，推动我国碳达峰、碳中和目标的实现。

为了保护消费者权益，曾娜建议，加强酒类知识产权保护、加大打击酒类假冒伪劣力度。她认为，可构建政府、行业、酒企、媒体等多元化主体共同参与的沟通协作平台，设立酒类产品知识产权司法鉴定机构。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确，要落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。“双碳”目标提出后,如何积极稳妥实现减排目标成为代表委员们热议的话题。

针对白酒产业的绿色、低碳发展，曾娜建议，要探索传统产业绿色循环新模式，打造“低碳酒企”，探索传统产业绿色循环酿造模式，提高资源使用效率，减少污染物排放，形成“白酒绿色酿造、循环经济”；探索白酒产业生产用能新模式，推动绿色发展；坚持创新驱动发展，助推白酒智能酿造。

关于行业绿色生态转型，曾娜具体谈到了酿酒污泥的处理。工信部在《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求稿）》中提出要开发酿酒资源综合利用技术，开展“零碳工厂”试点，深入推进酿酒行业绿色生态转型。曾娜认为，实现这一目标，酿酒污泥的处理尤为重要。泸州老窖股份有限公司与西南大学合作的案例显示，酿酒污泥是发酵生产有机肥的一种优良原料。曾娜提出，建议农业部门将标准中“污泥”的表述细化，并许可符合标准的酿酒污泥作为生产有机肥原料。