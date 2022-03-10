两会观察：聚焦民生保障 践行为中国人民谋幸福的初心

编者按：“越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。”两会期间，围绕“稳字当头、稳中求进”的全年目标，代表委员聚焦社会热点，回应民生关切，凸显为人民谋幸福的初心、完成目标任务的信心和迎难而上的决心。即日起，人民网推出“2022两会观察·踔厉奋发建新功”系列报道。

“悠悠万事，吃饭为大。”“民生无小事，枝叶总关情。”

3月6日下午，习近平总书记看望参加全国政协会议的农业界、社会福利和社会保障界委员，话题再次聚焦民生。

民生是最大的政治。全国两会是一张扎扎实实的民生答卷，更是一份直抵民心的民生承诺。

如何端稳端牢“中国饭碗”？如何切实保障和改善民生？围绕热点话题，代表、委员们积极履职，汇民声、聚民意、传民情；政府部门聚焦民生关切，精准回应百姓的“急难愁盼”。

绷紧粮食安全这根弦 端稳端牢“中国饭碗”

粮食安全是关系国运民生的“压舱石”。端稳端牢“中国饭碗”，不能有丝毫麻痹大意，要未雨绸缪，始终绷紧粮食安全这根弦。

3月5日的政府工作报告提出：“粮食产量保持在1.3万亿斤以上”“给种粮农民再次发放农资补贴”“坚决守住18亿亩耕地红线”“新建1亿亩高标准农田”……各方面要共同努力，装满“米袋子”、充实“菜篮子”，把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

“我们有能力保证14亿多人每天到点开饭、不饿肚子，饭碗越端越稳、越吃越好。”在两会“部长通道”采访活动上，农业农村部部长唐仁健说，目前我国粮食供应总量是充裕的，人均粮食占有量483公斤，比去年增加了9公斤。

“加快建设高水平国家粮食安全产业带。”全国政协委员、国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山表示，我国粮食生产连续十八年丰收，这在世界上绝无仅有，为经济社会大局稳定提供了有力支撑。但我国粮食生产还面临不少困难，端牢中国人的饭碗还有隐患。他建议，应在东北平原、黄淮海平原、长江中下游平原整体布局，率先建设高水平国家粮食安全产业带。

“增加农业收入补贴力度，是实现农民稳定增收、实现共同富裕的必要举措。”针对农民收入长期偏低的问题，他建议，健全补贴制度，增加务农收入。

坚持人民至上价值观 落实落细“民生实事”

要坚持以人民为中心的发展思想，依靠共同奋斗，扎实推进共同富裕，不断实现人民对美好生活的向往。

近年来,我国着力解决人民群众普遍关心的突出问题,真正把民生实事放在心上、落在实处。

“继续做好义务教育阶段减负工作”“完善跨省异地就医直接结算办法”“完善三孩生育政策配套措施”“推进保障性住房建设”……倾听民意、问计民生，一件件涉及百姓切身利益的事项，列入了今年的重点工作任务。

收入分配是民生之源。2021年，我国人民生活水平稳步提高，居民人均可支配收入实际增长8.1%。政府工作报告提出今年的目标是“居民收入增长与经济增长基本同步”，同时要“多渠道促进居民增收，完善收入分配制度”“一定要让广大农民有更多务工增收的渠道”。

养老是百姓最关心的民生问题之一。全国人大代表、卓尔控股有限公司董事长阎志建议，为农村留守老人做好健康安全、文化生活保障，将农村养老服务体系建设明确作为乡村振兴的重要考核指标，重点考核留守老人服务。

“‘双减’政策的实施，对政府、学校和老师都提出了更高要求。”全国政协委员、民进中央副主席黄震建议，学校应进一步提高教学质量，应针对不同学生的特点，提供满足个性化需求的课堂教学和课后服务。

织密社会保障安全网 兜住兜牢民生底线

“移民搬迁政策改变了乡亲们的生活面貌。”

3月5日的两会“代表通道”上，全国人大代表马慧娟讲述了自己从黄土地走进人民大会堂的故事：出生在宁夏西海固一个小山村的马慧娟，16岁初中毕业后辍学，移民搬迁政策让她和乡亲们走出了大山，迎来了改变命运的契机。如今她已经出了五本书，成为了一名农民作家。

对困难群众，要格外关注、格外关爱、格外关心，帮助他们排忧解难。围绕兜住兜牢民生底线，织密社会保障安全网，政府工作报告提出“完善落实防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫”“高校招生继续加大对中西部和农村地区倾斜力度”“加强民生兜底保障和遇困群众救助”“严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为”“健全老年人、残疾人关爱服务体系”等一些列重点工作，为人民生活安康托底。

这也是代表委员们最关切的民生问题之一。

全国政协委员、阜外医院主任医师敖虎山建议，建设高质量的乡村医疗保障体系。鼓励医疗领域高端人才告老还乡，助力乡村医疗能力建设；推广远程医疗手段，缩小城乡医疗水平差距。

关于支持中西部高等教育发展，全国人大代表，河南大学党委书记卢克平建议，把高等教育均衡化发展上升到国家治理的高度统筹考虑，建立教育部直属高校与中西部地方高校“一对一”结对帮扶关系。

民有所呼，政有所应。一年一度的全国两会，承载着百姓重托；为人民谋幸福，是两会永恒不变的主题。代表委员建言献策，把民生“小”事当成大事办好，将百姓的“急难愁盼”变成“满意答卷”。

不忘初心，方得始终。新征程上，坚持稳字当头稳中求进的定力底气，坚定经济高质量发展的决心信心，踔厉奋发，必能再建新功。