李香菊委员：加强“双碳”社区建设 引领民众低碳生活方式

人民网北京3月10日电 （记者乔雪峰）2022年全国两会期间，全国政协委员、西安交通大学教授李香菊接受记者采访时表示，为早日实现“3060”双碳目标，“双碳”社区建设是重要路径之一，应加强引导普通民众低碳生活方式，在全社会开展绿色生活创建行动，努力减少个人消费碳排放，倡导低碳生活，使生态文明理念深入人心。

李香菊告诉记者，当前我国在调整能源产业结构，降低传统钢铁、建材等高耗能产业产能，清洁能源探索等方面不断发力，不断出台新标准、新措施，推动高耗能行业转型升级，促进低碳事业高质量发展。

据李香菊介绍，目前国家的碳减排任务主要还是以生产端为主，实际上居民消费侧的碳排放增加非常快。她建议，一是做好低碳社区建设的顶层设计，构建具有前瞻性的低碳社区建设标准体系。二是构建社区绿色低碳生活方式宣导体系，引导社区居民树立绿色低碳理念。三是以社区为载体，开展全民参与的绿色低碳创建活动。

当前，居住社区存在生态文明意识不足、基础设施不完善、公共活动空间不足、物业管理覆盖面不高、管理机制不健全等现象，与人民日益增长的美好生活需要还有较大差距。李香菊表示，为满足人民对美好生活的向往，建设和改造以和谐社区、绿色社区、智慧社区的新型社区建设事业，应该作为“十四五”期间提升居民生活质量的重要举措。

对此，李香菊建议，要构建具有前瞻性的新型社区建设标准体系，做好新型社区建设和改造的顶层设计。推动社会力量参与社区建设的机制建设，鼓励社会各界力量积极参与新型社区治理。