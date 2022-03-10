陈凤珍代表：引入数字化、职业化 推动居住服务者能力均等化

人民网北京3月10日电 （记者许维娜）“过去30年，我国居住服务业迎来快速发展。在此背景下，中国居住服务者需同时应对职业化与数字化双重能力转型的挑战。”2022年全国两会期间，全国人大代表、邢台学院教授陈凤珍在接受人民网记者采访时表示，建议利用数字技术、打通企业培训与落地服务业技能行动，推动居住服务者服务能力的均等化。

在调研中，陈凤珍发现，我国居住服务者技能水平偏低、服务能力分化等现象突出，导致服务质量与稳定收入难以保障，主要表现在居住服务业就业规模不断扩大；居住服务者能力不均等，职业化、数字化转型难度大；服务者人才技能政策力度不足等方面。

对此，陈凤珍建议，其一是充分利用数字技术提升教学效果与促进终身学习。一方面，借助数字技术丰富在线教学效果，借助VR和AR、AI技术，通过沉浸式体验和个性化教学方案提升教学效果；另一方面，建设居住服务业终身学习平台，开设个人终身学习账户和学习分，使居住服务者便捷、均等化获得教育机会，并基于账户等级与学习分提供激励。

其二是落地服务业技能行动和配套政策。协同用工企业、平台企业、政府以及协会多方力量，完善居住服务者人才培养、评价、激励等政策体系，健全居住服务者职业技能发展通道和人才评价体系，推动具体试点项目。例如，通过薪酬引导、职业资格证书更新、居住服务业产业学院建设、居住服务业职业培训体系构建等举措，实现人力资本均等化的投资与增值。