王巍代表：加快推进职业教育产教融合、协同育人

人民网北京3月10日电 （王绍绍）“随着近一年经济形势的好转，企业对用工需求不断增加，特别是制造型企业对技能工人的需求量很大。但招工的效果并没有明显改善，存在‘招不来，留不住’的现象。”全国人大代表、国家级技能大师工作室负责人王巍在接受人民网财经采访时表示。

在王巍看来，职业教育作为类型教育，社会认可度不高，职业院校毕业生横向贯通不足，目前在校大专生升本率高于20%，而我国职业本科院校只有30多所，大部分升本学生还是通过曲线升学方式摆脱职业院校的符号，对职业院校实行招生招工一体化的通道较窄。

“试行学徒制目前最大的困境就是经费保障不足，激励机制不明显。”王巍表示，行业企业参与职业教育校企合作的积极性还不高，校企合作深度和广度不够，规上企业参与职业教育校企合作的需求不强。此外，还存在校企合作层次不高、企业回报较少等问题，具有创新实践经验的行业企业工程技术人员、高技能人才、管理人员、能工巧匠等到职业院校兼职从教的产业导师也比较稀缺，特别是中职院校更为突显。

为此，王巍在今年全国两会上建议，要加大资金支持，推进产教融合，促进协同育人，实施一校一策，进行人才认定，推进横向融通。

“例如，我们加大资金支持。落实职业教育政策措施，需要政策支持和资金的投入，要为学校的学徒制课程发展、培训项目等提供专项资金支持，能让参与现代学徒制的企业获得政策扶持和经费的补助。”王巍认为，要区分现代学徒制和顶岗实习的概念，要为企业和学校之间搭建一条畅通的沟通渠道，提供合作平台，让企业与学校能找到合作的双赢切入点，从而促使校企各专所长，共同培养学徒的专业成长。

“通过建立现代学徒制与国家职业资格等级的对应关系，落实现代学徒制技能等级证和学历证的横向对应关系，让其享受和学历人才同样的社会待遇和薪资待遇。”王巍说。