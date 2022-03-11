侯漫路代表：推进城市中水回用 缓解城市水资源紧缺问题

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）2022年全国两会期间，全国人大代表、中国航天科工三院111厂副总工艺师侯漫路建议，尽早加快中水回用立法，以中水回用、节能减排为目标，科学制定中水回用的近、远期规划，在地区规划中强调中水回用，将中水管网及设施的规划与净水管网的规划同步考虑。

全国人大代表、中国航天科工三院111厂副总工艺师侯漫路。受访者供图

水是生命之源，是人类赖以生存的基本条件。侯漫路表示，水在一定程度上是不可再生的资源，并不是“取之不尽，用之不竭”的，我国尤其是北方城市普遍缺水，水资源的重复利用变得越来越重要。

侯漫路认为，随着科技不断进步，污水可以通过不同的工艺技术进行处理，污水分级处理可以满足不同的需要，从技术上来说是成熟可行的。由于中水回用系统独立于自来水供应系统，开展中水回用要建设另一套给排水系统，需要政府统筹规划污水管网建设。

侯漫路建议，加快推进制定中水回用的相关标准，划定中水回用指标，以及指导和规范中水回用的新工艺技术应用，控制和降低处理成本。

“中水回用在经济、社会、环境效益方面都具有现实和长远意义。既可以节省大量的洁净水，缓解城市水资源紧缺，又可以减少排污，实现污水资源化利用，费用低于远距离引水所需的费用，也比海水淡化更经济。”侯漫路说。