李孝轩代表：健全投入保障机制 推动职业教育高质量发展

人民网北京3月11日电 （记者任妍）每年全国两会，教育都是广受关注的热点议题。今年的政府工作报告提出，要改善职业教育办学条件，完善产教融合办学体制。

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。如何能有效推动职业教育高质量发展？

近日，全国人大代表、云南工商学院执行校长李孝轩在接受人民网记者采访时表示，要推动建立健全职业教育投入保障机制，更要“切中肯綮”。

李孝轩表示，2021年，全国人大常委会两次审议《职业教育法（修订草案）》，全方位优化职业教育发展的内外部环境，特别是明确了职业教育的类型定位，强调要健全经费投入机制，回应了广大职业教育办学主体的需求，切中肯綮，具有非常强的针对性。

李孝轩认为，《职业教育法（修订草案）》进一步强调要健全经费投入机制，如“各级人民政府应当建立与职业教育办学规模、培养成本和办学质量等相适应的财政投入制度，加强预算绩效管理，提高资金使用效益”“支持社会力量办学，地方各级人民政府可以采取购买服务等措施对民办职业学校和职业培训机构予以扶持；依法支持社会力量参与联合办学，举办股份制、混合所有制职业学校、职业培训机构”。

“当前，职业教育总体经费和生均投入都显不足，已成为影响职业教育高质量发展的问题。”李孝轩说，在我国财政性教育经费总量相对有限，各类教育综合改革任务艰巨、投入缺口仍相对较大的情况下，一方面要优化财政性教育经费支出结构，强化对职业教育的投入职责；另一方面应出台符合当前国情的引导性、激励性政策，鼓励引导社会力量投入职业教育，激发行业龙头企业举办职业教育的内生动力，使之成为优化当前职业教育经费政策、扩大职业教育经费投入的重要手段。

李孝轩表示，职业教育经费投入涉及教育、财政、人社等多个政府部门，也涉及不同类型的社会力量，需要中央和地方各部门合力推进、综合施策，保障职业教育高质量发展。

对此，李孝轩认为，财政部门应按照高质量发展职业教育的客观需要，科学测算各级职业教育的办学成本以及与现有投入水平之间的差距，为财政性经费投入政策、学费政策、鼓励社会力量办学等政策提供基础依据。

李孝轩建议，要明确各级政府对职业教育经费投入比例，压实主体责任，把“新增教育经费向职业教育倾斜”和职业教育经费“三个增长”落实情况纳入相关法律的执法检查重要内容，对各级政府履行教育投入进行督导评价。

此外，要积极支持社会力量兴办职业教育。健全职业教育经费多元投入机制，形成全社会共同支持职业教育发展的合力，积极支持职业教育领域的营利性办学，鼓励各类社会力量以资金、技术、管理等要素参与举办混合所有制职业院校、特色二级学院或专业，并享有相应权利。