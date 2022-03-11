王文银委员：精准减负让实体经济轻装上阵

人民网北京3月11日电 （记者栗翘楚）今年政府工作报告中提出，要深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。2022年全国两会期间，全国政协委员、正威集团董事局主席王文银带来多份提案，内容涉及壮大实体经济，发展县域经济、实现共同富裕等内容。

围绕壮大实体经济，王文银表示，当前我国经济从速度、规模型增长转变为质量、效益型发展，经济发展的高质量取决于实体经济的高质量，实体企业是“强起来”的大国命脉。

为有效解决实体经济发展中的一系列难题，王文银委员建议：

一是坚持“实体经济决定论”，从体制机制上化解虚实结构失衡。发展实体经济不能只盯着工业看，省市区县要精准确定主攻方向，统筹政策链、产业链、创新链、人才链、资金链，引导全域产业结构融合发展、一二三产融合发展，要带动一批实体企业。

二是精准减负让实体经济轻装上阵。要制定前瞻性产业政策，为有前景、有潜力的实体企业释放资源与市场空间；降低实体企业税负水平，加大研发费用加计扣除力度、设备投资和升级的政府补贴力度等；改善实体经济结构，消除我国特有的土地财政依赖机制，着力削减用地成本；调整社保政策，优化实体企业的用工结构，降低企业劳动力成本。

三是促进社会资金支持实体经济。要加强社会资金疏导机制建设，加快垄断行业市场开放步伐，支持社会资本参与垄断环节的特许权竞争，消除各种隐性壁垒，降低制度性交易成本，鼓励民营企业依法进入更多领域；完善市场退出机制；制定有效金融信贷政策，以实体企业客观需求为导向，增强满足实体经济各期限资金需求的能力。降低企业融资成本和能耗成本，健全相关尽职免责制度，为创新推动社会资金充分流向实体经济保驾护航，实施过程动态严控监管，对管理者终生追责。

四是构建国家层面的企业家精神衡量指标体系，培育最宝贵的企业家资源。新时代的企业家当以实际行动紧跟国家发展步伐，凝聚最广泛的正能量，成为推动企业和社会发展的磅礴力量。