创新招聘新方式 业界为拓宽多渠道就业建言献策

就业服务是国家基本公共服务的重要组成，是稳定扩大就业、化解失业风险的基础手段。提升就业服务质量对推进实现更加充分更高质量就业、改善民生福祉、促进经济发展和社会和谐具有重要作用。

日前，全国人大代表、北京汽车股份有限公司株洲分公司高级技师吴端华，首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚，快手“快招工”主播刘超以及蓝领求职代表郭金宾做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，多维度解读就业新形势，共同探讨直播及短视频加速融合背景下就业多渠道的兴起。

以下是访谈精编：

记者：张主任，当前促进就业服务质量有哪些具体表现？

张成刚：一是就业失业管理服务覆盖面在扩大。若有了失业登记，就可以享受公共就业服务中如职业介绍等服务。

二是免费招聘匹配服务供给量在扩大。公共就业服务部门通过现场经办等渠道全方位采集岗位信息。由用人单位承担主体责任，信息发布者承担审查责任，保障信息真实有效。

三是公共招聘网岗位信息覆盖范围不断扩大。重点群体重点企业就业帮扶主动性在上升。对国家和地方政府确定的重点群体主动联系，提供职业指导、职业介绍等服务。

记者：“十四五”时期结构性就业矛盾将成为就业领域的主要矛盾。吴代表，您有哪些思考和建议？

吴端华：当前，以招聘网站为主导的线上招聘，早已成为白领阶层求职的主要渠道，而数量更多的蓝领阶层招聘的线上化率仅为5%左右，线下求职机制依赖于亲友老乡介绍和人力资源服务机构的集中宣讲，信息的真实性、准确性、及时性都无法保证。这种模式效率低、模式重、成本高，供给和需求之间的信息不对称广泛存在。

在制造行业，虽然数字化和机器代替了很多没有技术含量的工种，但更多岗位也在创造出来。目前，蓝领群体普遍存在低学历、低技能现象，尤其是农民工群体，缺乏体系化的培训和学习，与智能制造所需要的技能并不匹配。

记者：近年来，短视频平台也成为普通劳动者求职的渠道之一，刘主播，您的直播间如何通过平台，为求职者讲解岗位信息、解答就业问题，展示工作环境？

刘超：我们现在是通过使用快手平台的“快招工”工具进行直播招聘的，我们在直播之前会对企业进行全方位了解，同时会在现场拍摄一些视频及图片素材。

前期的工作准备好以后，我们会导入到直播间的大屏上在直播间进行展示，让求职者在直播间就能够了解到工厂的实际情况。

记者：近年来，新型招聘方式不断涌现。请张主任从行业角度谈谈，当前招聘模式有哪些，呈现哪些新特点、新趋势？

张成刚：2020年春季，受疫情影响，各地政府每年在线下举办的就业援助月活动逐步向线上转移。从那时起便出现了由人社部门组织的“直播带岗”活动，取得了良好招聘效果和社会效益。

最近，国内有短视频平台推出了直播招聘功能，通过直播带岗这样创新的蓝领招聘方式，为蓝领劳动者降低搜寻成本，增加选择机会，提供更详细的岗位信息，都有利于蓝领劳动者做出最有利于自身需要的岗位选择，这对于缓解企业招工难、留人难有不小的促进作用。

记者：“直播招聘”，对于主播而言，把好用工单位岗位真实性关口，当岗位发布量规模增大时这是一个不小的挑战。刘主播您有哪些思考？

刘超：人力主播相对来说还是有一定的专业性的，要对你所播的企业的工作性质、生产工艺、薪资水平以及市场季节规律都要有充分了解才能做好一场直播。我长期在长三角地区的企业之间活动，对这个区域的企业都有过了解，当岗位发布量大的时候我基本上对企业当时的工价了解就可以了。

记者：目前我国第二、第三产业的蓝领人口基数相比于白领、金领更大。郭先生，您作为蓝领群体，长期以来在找工作方面面临着哪些问题？是什么样的契机，您开始使用“直播招聘”方式，以及解决了您哪些问题？

郭金宾：我们蓝领工人最怕被骗，找工作时常常遇到虚假宣传、被中介坑骗索要钱财等问题。同时，我们工人接触面有限，希望能通过线上方便的渠道，接触更多靠谱的工作机会。

我是偶然间发现短视频平台还能找工作的，刷视频的时候看到一个账号名叫刘超人力的主播，关注了他一段时间，发现他说话做事挺靠谱的，我就决定去一趟江苏找一下这个主播。

到了江苏以后，发现主播是一个很专业靠谱的团队，工作人员根据我们一家三口各自的情况，推荐去了不同的厂子，而且很快就着手工作了，现在无论从待遇还是生活环境，我们一家三口都很满意。

记者：就业稳不稳，关键要稳定用工主体。对于如何做好新就业形态劳动者合法权益维护与保障？张主任您有哪些思考？

张成刚：首先，应继续发挥市场的作用，激发平台企业提升劳动权益保障的动力。同时，处理好短期与长期的关系。注重解决短期内的迫切问题，如建立职业伤害保险制度。新就业形态的出现是长期的历史趋势。应思考新就业形态发展的长期方向，建立长期的政策框架。

另外，形成政府、平台协同治理的新就业形态管理新模式，仍然是提升劳动者劳动权益保障水平的最优策略。应该建立包括政府各部门、平台运营企业、行业协会以及资源提供者和消费者共同参与的多方协同治理机制，形成政府与平台企业的良性互动。

记者：不断拓宽重点群体就业渠道方面，吴代表您还有哪些建议？

吴端华：一方面要充分发挥互联网技术与产品优势，实现蓝领群体就业与工厂招工的高效率匹配；另一方面建议打造线上线下相结合的蓝领培训体系，不断加强蓝领工人权益保护，提升蓝领工人的待遇水平，鼓励高学历年轻人投入中国的先进制造业。

促进蓝领群体高效率高质量就业是一个系统工程，既要抓职业技能培训，也要加大劳动者权益保护、提升薪资待遇，既要在线下展开，也要在线上做创新，既要有顶层设计，更要落地到一个个地区和行业。