刘怀平代表：立足“双碳”目标 环保产业迈入减污降碳增效新阶段

刘怀平代表在2022年全国两会现场。受访者供图

人民网北京3月11日电 （记者余璐）“‘双碳’目标的提出，对环保产业也提出了新的要求，环保产业要从过去的‘治污’为主，迈入减污降碳协同增效的新阶段。”近日，全国人大代表、中国环保产业协会副会长、昆岳互联环境技术（江苏）有限公司董事长刘怀平在接受人民网记者采访时如是说。

刘怀平表示，政府工作报告充分彰显了以人为本、执政为民的施政理念，部署了2022年重点工作，思路清晰、切实可行。面对新的下行压力，2022年要坚定一个“稳”字，要把稳增长放在更加突出的位置。

“今年的政府工作报告出现了76个‘稳’字。”刘怀平表示，一个个“稳”字，彰显了国家“以稳谋进”的战略定力，也让环保产业“稳”了创新发展之心、专注务实之心。

“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。”被纳入2022年生态环境保护的工作任务。刘怀平建议，应持续培育壮大生态环保产业，加强统筹谋划、系统施策，解决产业发展面临的机制、政策、营商环境、竞争机制等深层次问题，推动环保产业在绿色低碳发展过程中贡献更大力量。

刘华平还谈到，对制造业而言，为了实现“双碳”目标，智能化改造数字化转型已迫在眉睫。制造业单纯依靠过去人为的管理经验，已经不再适应“双碳”目标的发展要求，制造业管理必须要实现精细化、科学化，应充分利用新机遇，加快数字化技术在制造业全流程、全领域深度应用，以实现能源更有效的利用，为节能减排提供决策依据，真正实现绿色低碳发展。