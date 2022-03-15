新华社太原3月14日电（记者赵东辉、梁晓飞、王劲玉）347个项目签约、323个项目开工、315个项目投产……虎年新春伊始，山西各地开发区项目建设压茬推进，为高质量转型发展蓄势赋能。

从“承诺制”到“承诺制+标准地+全代办”，山西把市场主体的痛点难点，作为全面优化营商环境的发力点，打出一套重磅的改革“组合拳”，推动安商、亲商、富商在三晋大地蔚然成风。

全承诺、零审批：办事效率高了

“项目原定去年国庆节前完工，实际比预期提前了一半。”瑞湖新能源汽车服务城是大同经济技术开发区首个“全承诺、零审批、拿地即开工”改革的受益者。

项目负责人张政宁算了一笔账：项目贷款1.5亿元，按当期贷款基准利率4.75%计算，缩短审批时间，就相当于节省了530多万元，两期工程算下来就是1000多万元。 今天的投资结构就是明天的产业结构。对于山西来讲，要扭转“一煤独大”的产业结构，必须从投资上下手。然而，办证跑断腿、审批磨破嘴，项目落地开工难，曾是企业反映的突出问题。

2017年7月，山西积极破除传统项目报建审批流程的弊端，通过政府服务承诺和企业信用承诺进行流程再造，变先批后建为先建后验，成为全国首个企业投资项目承诺制改革试点省。

经过逐年推进，如今山西全省开发区一般工业项目已实现“全承诺、零审批、拿地即开工”。

“过去项目单位开工前要自行办理地勘、环评、压覆矿产评价等16个事项，去年开发区财政拿出3600余万元统一办理，帮企业省事又省钱。”山西转型综合改革示范区晋中开发区党工委书记、管委会主任段燕翔说，能服务的不承诺，能承诺的不审批。项目签约后，企业一个工作日就能拿到全部开工手续。

承诺制的示范效应正在向其他领域传导。过去，一个投资项目的技术评估工作完成后，需要技术专家审核，往往费时又费钱。现在，通过“设计人员终身负责制+设计人员及建设单位双承诺”，晋中开发区90%以上的投资项目纳入免评审管理。

标准地、标准化厂房：企业开办成本降了

新春伊始，长治经济技术开发区，高端电气产业园里已是一派热气腾腾的忙碌景象。经过一年多时间建设，首期3栋标准化厂房拔地而起，新入驻企业正在抓紧安装和调试设备。

“没想到园区能为我们提供10万级的无尘车间，从去年8月底开工建设到10月底试运行，只用了两个月。”碳方程新材料（山西）有限公司总经理王鑫说，公司研发团队在深圳，之所以将产业基地选在这里，是当地推动产业转型的决心打动了他。

供地，是工业项目落地的首要问题。2020年1月，山西省实施“标准地”改革。所谓“标准地”，简单说就是一块经过政府部门“初级加工”的带规划、带指标、带评估报告的土地，企业拿地就可开工，既省时又省钱。

段燕翔说，截至目前，晋中开发区共出让“标准地”15宗1449.7亩，平均让企业提前6个月开工，平均每亩为企业节省资金2万元，过去一年市场主体净增1260户。

为了更好承接产业转移，促进乡村振兴，岢岚经济技术开发区统筹整合乡村振兴建设资金，把“标准地”升级为“标准化厂房”。开发区管委会副主任杨继明说，这样既减轻了企业投资压力，又可通过出租厂房为村集体和村民持续分红。

一站式、全代办：企业跑腿少了

在晋中开发区，食品企业“一手店”入驻北方功能食品园区2个月后，已经形成日均1.5吨熟食的生产、储存、配送能力。

“园区有‘代办员’负责解决我们提出的问题，冷链、防疫、食品检测这些食品企业头疼的问题不仅有人告诉你怎么解决，还会替你解决，仅食品检测就为我们节省了近100万元的固定投资。”“一手店”负责人薛寒冰说。

山西转型综合改革示范区晋中开发区行政审批局局长王保喜说，通过公开招标，开发区引入长期深耕政务服务领域的代办团队，帮助企业用最短的时间产生效益。2018年11月才开工建设的北方功能食品园区，目前已有近百家食品企业入驻，从签约到入驻生产的速度不断提高。

在阳泉高新区，山西尊特智能科技公司入驻不久就接到了智能穿戴设备的生产订单。公司总经理黄万年说，去年7月项目开工，9月初第一条生产线就投产了，无论是执照办理，还是银行开户都有相关工作人员协助。

“刚投产时，只从深圳带来5名员工，短短半个月内开发区的人力资源公司帮我们招聘到200多人，还协调解决员工吃住问题，开通公交专线，解了我们的燃眉之急。”黄万年说。

在忻州、临汾等地，除了代办营业执照，行政审批服务部门还为新开办企业免费刻章、免费寄送。

流程能减则减，服务一优再优，山西各地开发区用办事效率换来发展速度。去年，全省88个开发区固定资产投资增长22.2%，增幅比同期全省固定资产投资增速快13.5个百分点。开发区正在成为山西转型发展的主阵地、主战场、主引擎。

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