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前2个月我国吸收外资同比增长37.9%

2022年03月15日09:17 | 来源：经济日报
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原标题：前2个月我国吸收外资同比增长37.9%

本报北京3月14日讯（记者冯其予）商务部14日发布的最新数据显示，今年前2个月，全国实际使用外资金额2437亿元，同比增长37.9%。

从行业看，前2个月，服务业实际使用外资金额1757亿元，同比增长24%。高技术产业实际使用外资同比增长73.8%，其中高技术制造业增长69.2%，高技术服务业增长74.9%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长27.8%和25.5%。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长36.6%、74.9%和13%。

国研新经济研究院创始院长、湾区新经济研究院院长朱克力表示，在新冠肺炎疫情持续反复和外部环境不确定因素增多的背景下，中国市场对外资吸引力依然不减，反映出营商环境持续改善。同时，近年来高技术制造业和服务业引资增速远高于同期吸收外资整体增速，也表明中国市场对高质量外资吸引力不断增强。

(责编：罗知之、陈键)

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