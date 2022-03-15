齐 慧

原标题：交通有效投资发力稳增长

交通运输部近期印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，就加快构建现代化高质量国家综合立体交通网、加快公路水运重大基础设施建设、加快实施“四好农村路”助力乡村振兴工程等重点任务作出部署。《关于扩大交通有效投资政策措施及任务分工方案》也同时推出，提出了一系列有针对性的举措，切实发挥交通运输行业在促投资稳增长中的重要作用。

今年《政府工作报告》提出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。专家表示，交通有效投资持续发力，将助力经济实现“开局稳”。

保障经济运行在合理区间

“交通基础设施投资作为全社会固定资产投资的重点方向，对保障经济运行在合理区间具有重要支撑作用。”交通运输部规划研究院交通经济研究团队专家罗诗屹表示。

今年年初召开的国务院常务会议指出，当前经济运行处于爬坡过坎的关口，要把稳增长放在更加突出的位置，坚定实施扩大内需战略，有针对性扩大最终消费和有效投资，这对顶住经济新的下行压力、确保一季度和上半年经济平稳运行具有重要意义。

罗诗屹指出，交通运输作为国民经济重要的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业，扩大交通运输有效投资，能够推动全社会物流成本降低，畅通商品、服务、生产要素循环，增强经济发展活力。同时，交通基础设施作为全社会固定资产投资的重点领域，具有项目储备足、受外部经济环境制约相对较少等特点，能够保持投资规模稳定支撑经济平稳运行。

数据显示，近10年来，我国交通固定资产投资持续高速增长，投资总额从2011年的约2.05万亿元增长至2020年的3.48万亿元，累计增长超过50%，年均增长4.4%。

即使是在受新冠肺炎疫情严重冲击的2020年，全社会固定资产投资规模由2015年至2019年的5年平均增速7.1%下降至2.7%，但交通固定资产投资规模依旧维持高位，同比增长7.1%，有力对冲了经济下行压力，发挥了重要的“稳定器”作用。

“今年我国经济要保持稳中求进，稳投资将在其中起到关键作用。”交通运输部政策研究室副主任、部新闻发言人舒驰表示，交通运输部早谋划、早安排，出台政策性指导文件。春节后不久就出台了上述两个文件，适度超前开展交通运输基础设施等投资，发挥好稳增长的作用。

重点建设战略骨干通道

“要紧紧围绕《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，以及‘十四五’系列规划确定的交通运输发展目标，细化分解年度建设任务。重点加快推进国家‘十四五’规划确定的102项国家重大工程交通项目和‘6轴7廊8通道’战略骨干通道项目建设。”舒驰表示。

近日，多地纷纷出台了“十四五”交通运输规划，进一步细化明确了任务清单。比如，云南省明确到2025年，公路投资力争达1万亿元以上，公路总规模达到35万公里；高速公路通车总里程确保达到1.3万公里，力争达到1.5万公里，全省基本实现县县通高速公路。

“不论投资规模还是投资增速，高速公路均为近年来全国交通固定资产投资高位运行且稳步增长的重要支柱。”罗诗屹介绍，高速公路是目前唯一投资规模持续显著增长的领域，目前年投资规模占全国交通固定资产总投资额的40%左右。

“十四五”期间，我国将大力推进国家高速公路待贯通路段建设，打通国家高速公路网主线和省际衔接路段。此外，重点推进川藏铁路及配套公路建设，加强国家高速公路繁忙通道扩容改造。加快沿边沿海公路工程建设。加快重大水运基础设施补短板力度，重点推进西部陆海新通道（平陆）运河工程、洋山港区小洋山北侧集装箱码头工程、宁波舟山国家大宗商品储运基地港航设施工程等前期工作和建设。

专家表示，在扩大交通有效投资时，还要引导资金投向乡村，以国家乡村振兴重点帮扶县为重点，加强脱贫地区交通基础设施建设，实施乡镇通三级及以上等级公路建设，有条件地区推动乡镇对外双通道建设。

积极扩大交通有效投资

“2022年是‘十四五’规划全面实施的重要一年。要清醒认识扩大交通有效投资的艰巨性，多管齐下、化危为机。”交通运输部部长李小鹏在此前召开的“积极扩大交通有效投资 服务扩大内需战略实施”会上表示。

为更好扩大有效投资，要充分发挥交通逆周期调节作用。罗诗屹建议，首先要加强长周期、全方位的项目储备，以精准补短板、惠民生以及提升项目的社会效益为导向，构建央地间、部门间、政企间的多维度协作机制，发挥好交通投融资应对外部经济冲击的关键作用。同时，围绕共同富裕目标，做好东西部财政资金协同，加大中央资金对欠发达地区及困难地区倾斜支持力度。

其次，完善覆盖交通项目全过程资金保障机制，提升项目全生命周期的资金使用效益。及时跟踪、科学应对原材料价格波动，探索在工程计价中推行发包承包双方合理分担建设成本的风险共担机制，降低价格波动带来的投资风险。优化改进现有交通行业价格形成、调整和补偿机制，实行上下游价格调整联动机制。全面评估公路养护对经济拉动的重要作用，加强财政资金对基础设施养护的支持引导，以符合行业发展阶段的需要和拉动经济的需要。

舒驰表示，各级交通运输主管部门将落实好项目建设资金，加快推进项目前期工作，统筹要素资源，优先保障规划内项目建设需要，形成工作合力。定期开展跟踪调度，层层压实责任，督促加快推进在建项目，抓紧新开工一批成熟项目，尽快形成实物工作量，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

(责编：罗知之、陈键)